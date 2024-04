Rafa Nadal irá a la final de la Copa del Rey tras renunciar por lesión a jugar en Montecarlo

Rafa Nadal no se perderá la final de la Copa del Rey que enfrentará al Mallorca con el Athletic. El tenista, que no podrá estar por lesión en el Masters 1000 de Montecarlo, en el primer torneo de la gira de tierra, no quiere perderse la primera final en 21 años del equipo de su isla. El conjunto bermellón se disputará en La Cartuja el título y contará en el palco con la presencia del mallorquín más ilustre.

El tenista ha sido noticia en las últimas horas por su ausencia por lesión en el Masters 1000 de Montecarlo. En un principio, era el torneo en el que regresaría, tras renunciar a última hora a participar en el Open de Australia el pasado mes de enero. Con la llegada de la gira de tierra batida, se esperaba que el manacorí regresase a las pistas en Mónaco, en el que es presumiblemente el último año de competición. Sin embargo, informaba el jueves que no podía participar.

Donde sí que estará será en Sevilla este sábado. Rafa Nadal no se quiere perder la final de la Copa del Rey que enfrentará al Mallorca con el Athletic Club en el Olímpico de La Cartuja. El tenista nunca ha escondido su pasión por el fútbol, ni mucho menos por el equipo de su isla. Madridista confeso y socio de honor del Real Madrid, también guarda un gran vínculo con el equipo de su isla.

Por ello, estará presente en el estadio en el que el equipo de Javier Aguirre buscará hacer historia. Los bermellones buscarán 21 años después su segunda Copa del Rey, tras la conseguida en la final de 2003 ante el Recreativo de Huelva. En aquella final, el encargado de levantar el título, tras imponerse por 3-0 en el Martínez Valero de Elche, fue su tío Miguel Ángel Nadal.

Ahora, dos décadas después, el Mallorca jugará la cuarta final de la competición en su historia. En 1991 jugaron y cayeron ante el Atlético de Madrid, en un partido disputado en el Santiago Bernabéu. Volvieron a pelear por él en 1998, perdiendo en la tanda de penaltis contra el Barcelona en Mestalla, después de empatar a uno al término del encuentro. A la tercera fue la vencida y, este sábado, buscarán su segunda Copa frente a un Athletic que acude a Sevilla con la vitola de favorito.

Nadal estará en la final de Copa del Rey

La vuelta de Rafa Nadal a las pistas es una incógnita, después de que haya anunciado que no estará en Montecarlo por lesión. El manacorí reveló que «simplemente, mi cuerpo no me deja» y ha sido su tío Toni, que fue su entrenador durante buena parte de su carrera, los motivos que le han llevado a tomar la decisión de no acudir a la primera gran cita del año en tierra.

«Estando tan cerca Roland Garros, o vas al 100% o es mejor no participar», ha destacado Toni Nadal. Además, el tío del tenista ha señalado cuál es la parte que tiene afectada: «Desde el momento que no puede jugar allí es que todavía no está recuperado. Tiene molestias a la hora de sacar, con lo demás ningún problema cuando entrena. Y es que, esta primera parada en la gira de tierra era clave para empezar a rodar en su superficie predilecta. Sin embargo, Rafa tiene claro que debe escuchar a su cuerpo y saber cuándo es el momento adecuado o no para competir».