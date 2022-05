Cómo va Rafa Nadal hoy, en directo en Roland Garros: el partido contra Aliassime en vivo online

Rafael Nadal y Felix Auger-Aliassime se miden en el partido correspondiente a los octavos de final de Roland Garros hoy, domingo 29 de mayo. El partido decidirá el rival de Novak Djokovic en cuartos de final y se lo contamos, en directo y minuto a minuto, en OKDIARIO.

Rafa Nadal vs Auger-Aliassime, en directo

3-6, 5-3. ¡BREAK DE DON RAFAEL NADAL!

Juego durísimo, el mejor del partido, y Nadal a la tercera logra quebrar y sacará para ganar el segundo set. ¡Vamos, Rafa!

3-6, 4-3. ¡Nadal en blanco!

Buenas sensaciones del balear ahora con el servicio pero hace falta un puntito más al resto. Las bolas nuevas ahora para Aliassime no ayudan.

3-6, 3-3. No da respiro Aliassime

No ha podido ser esta vez. A Nadal le cuesta ser profundo y sólo con un milagro pudo sumar un punto ante un Auger-Aliassime brutal.

3-6, 3-2. ¡Rafa sigue fuerte al saque!

La receta pasa por minimizar los errores y seguir apretando con la derecha. Gran juego de Nadal que sigue tomando ventaja antes de una nueva oportunidad de quebrar a Aliassime en el segundo set. ¿A la tercera será la vencida?

3-6, 2-2. Nadal no cambia la tendencia

Sigue fuerte Aliassime al saque. Le toca seguir sufriendo a Nadal y esperar la oportunidad. Para ello, deberá mantener su servicio ahora.

3-6, 2-1. ¡Qué sufrimiento!

Otra vez con Aliassime al máximo nivel, el canadiense ha estado a punto de romper el saque de Nadal. Rafa, sin embargo, evita el drama y suma un juego que puede ser clave para el devenir del set.

3-6, 1-1. No cede Aliassime

El canadiense está descomunal al servicio, abriendo unos ángulos que imposibilitan que Nadal pueda competir. Habrá que esperar a un bajón.

3-6, 1-0. ¡Vamos, Rafa!

Nadal reacciona, se hace con el primer juego del segundo set y comienza sumando en un segundo set que va a resultar clave para medir sus opciones en el partido.

3-6. ¡SET PARA AUGER-ALIASSIME!

Cumple con su cometido el canadiense, ayudado por su servicio, y se lleva contra pronóstico el primer set del partido. Veremos si hay reacción de Rafa. Sin duda, se espera.

3-5. ¡Suma y sigue Nadal!

Muy sólido ahora Rafa, que va encontrando sensaciones en el partido y suma otro juego. Ahora, Aliassime tendrá que darlo todo para cerrar el set, porque Nadal amaga con otra remontada milagrosa y el público ya está a su favor…

2-5. ¡BREAK PARA NADAL!

Rafa se sobrepone confirmando, por fin, una de las múltiples pelotas de break de las que ha dispuesto a lo largo del set. Esperemos que sirva como reacción para Nadal, que sólo necesita creérselo.

1-5. Otro break para Aliassime…

Esto lo hemos visto muy pocas veces en Roland Garros. Segundo break para Aliassime y Nadal incomodísimo, incapaz de hacer un winners y con los errores a la orden del día. Muy inesperado.

1-4. Aliassime vuelve a salvarse

Otras tres pelotas de break perdidas por Nadal, que no encuentra las sensaciones en su tenis. Tuvo 0-40 pero tirando de un gran servicio, el canadiense sigue por delante y se acerca al primer set.

1-3. ¡BREAK ALIASSIME!

Mal juego de Nadal, muy, muy fallón con los golpes de fondo, y Aliassime que toma ventaja y celebra el break ante el rey de la tierra. Toca remar.

1-2. ¡Sobrevive Auger-Aliassime!

Tres pelotas de break ha tenido Nadal, pero no ha podido con el servicio y la derecha de Auger-Aliassime, que se mantiene por delante en el marcador.

1-1. ¡Nadal responde!

Cediendo sólo un punto a Aliassime, Nadal se lleva su primer juego del partido y volverá a intentarlo ahora al resto.

0-1. ¡Juego para Auger-Aliassime!

Muy fuerte con el saque el canadiense aunque Nadal le forzó al deuce gracias a un par de golpes sublimes desde el fondo de la pista. Se estrenará a continuación al servicio el balear.

16:16. ¡COMIENZA EL PARTIDO!

Al servicio, Auger-Aliassime. Nadal restará para tratar de hacerse con el primer juego del partido.

16:13. ¡Ya en pista Nadal y Aliassime!

Con una presentación a la altura del partido, Rafa Nadal y Felix Auger-Aliassime ya están en la pista central de Roland Garros y calientan antes del inicio del partido. ¡No queda nada para volver a ver a Rafa en acción!

16:04. El duelo del morbo

Toni Nadal es el elemento en común de los dos rivales en la tarde del domingo. El tío de Rafa Nadal es uno de los entrenadores actuales de Auger-Aliassime, pero ya anunció que no ayudará ni a uno ni a otro en el partido que mide ambos en Roland Garros.

15:56. Nadal, a punto de empezar

Finalizado el partido anterior entre Elise Mertens y Coco Gauff, con victoria de la segunda por 6-4, 6-0, el encuentro entre Rafael Nadal y Felix Auger-Aliassime comenzará en un tramo inferior a media hora. Es el encuentro más esperado y el público de París ansía ver a su ídolo.

15:50. ¡DJOKOVIC YA ESTÁ EN CUARTOS!

Novak Djokovic superó a Diego Schwartzmann en su compromiso de octavos de final de Roland Garros con suma claridad (6-1, 6-3, 6-3) y tiene el billete para cuartos, ronda en la que se enfrentará al ganador, precisamente, del Nadal-Aliassime.

15:30. ¡MUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retransmisión, en directo y minuto a minuto, del partido estrella de los octavos de final de Roland Garros, que mide a Rafa Nadal y a Felix Auger-Aliassime en la pista Philippe Chatrier de París. El trece veces campeón quiere encarrilar su pase a cuartos, donde se mediría ni más ni menos que con Novak Djokovic. ¿Lo conseguirá? ¡Te lo contamos minuto a minuto!

Rafa Nadal y Felix Auger-Aliassime se miden en partido correspondiente a los octavos de final de Roland Garros. El tenista español intentará pasar a cuartos ante el pupilo de su tío, Toni Nadal, que ya ha confirmado que no ayudará a ninguno de los dos jugadores en la preparación del encuentro. Nadal, trece veces campeón en París, está encontrando grandes sensaciones en el torneo y quiere dar un paso más antes de lo que presumiblemente, será un duelo de poder a poder con el número uno del mundo, Novak Djokovic, en cuartos de final.

Nadal ha superado en los compromisos previos a Thompson, Moutet y Van de Zandschulp, todos ellos en tres sets y con un nivel de tenis que hace recuperar el mayor optimismo en torno a la figura del tenista balear, quien llegaba con dudas debido a la inactividad y los problemas físicos, que han derivado en la peor gira de tierra batida de su carrera deportiva.

Sin embargo, Roland Garros es diferente y Rafa ha encontrado en París el clima y las condiciones perfectas para llevar a cabo su juego, así como la comunión con un escenario en el que el respeto por el balear es máximo más allá de la rivalidad entre franceses y españoles. Con el rodaje necesario, Nadal engancha tres victorias consecutivas antes de un partido complicado con Felix Auger-Aliassime, uno de los jóvenes tenistas llamados a dominar el circuito en los próximos años.

Alto, fuerte y polivalente, el tenista canadiense se encuentra asentado en la novena posición del ranking ATP, un puesto que podría subir de lograr el triunfo ante Nadal, el gran dominador histórico de Roland Garros. Aliassime no lo tendrá nada fácil ante Rafa, pero su condición de cuarto mejor tenista de 2022 pone en jaque al equipo del balear, que no querrá dar ninguna facilidad a un jugador que puede ponerle en serios aprietos si no tiene su mejor día sobre la Philippe Chatrier.