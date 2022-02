Felix Auger- Aliassime ha conquistado su primer título de la ATP al imponerse en la final de Rotterdam a Stefanos Tsitsipas (6-4 y 6-2). El canadiense trabaja desde hace casi un año bajo los consejos de Toni Nadal y su efecto ya se nota. Asentado entre los diez mejores del ranking, el jugador ha conseguido quitarse una gran losa de encima tras haber perdido ocho finales antes de llevar a las vitrinas su primer título en el circuito profesional. Por el contrario, el griego sigue reñido con los ATP 500 y ya acumula ocho finales perdidas en torneos de dicha categoría.

En 2017, Toni Nadal decidió dejar de ser el entrenador de Rafa Nadal tras toda una vida y 75 títulos ganados, para centrarse en su labor como director de la academia de Manacor, donde se forman futuras estrellas. Pero el año pasado, el mallorquín sorprendió a todos al anunciar su regreso al circuito para formar parte del equipo de Felix Auger – Aliassime, un joven tenista canadiense que ya venía destacando por su calidad. El objetivo era hacer del jugador alguien mucho más competitivo, ayudarlo a dar un salto en el plano mental y compartir sus consejos durante la gira de arcilla, aunque también lo ha acompañado presencialmente en otros torneos como en el US Open.

Toni Nadal aceptó su nuevo rol para guiar a un jugador que se situaba ya entre los 20 mejores y que había disputado varias finales, sin que pudiera haber puesto la guinda con el título. Desde la entrada del español en el equipo del canadiense, la evolución del jugador se ha notado mucho: en la actualidad está ya asentado entre los diez mejores, es un jugador más fuerte mentalmente y ha roto su techo en varios Grand Slams: cuartos de final en Wimbledon, semis en el US Open o los cuartos de final en el pasado Open de Australia, donde tuvo contra las cuerdas a Daniil Medvedev, que finalmente se impuso en el quinto set.

«¡Felicidades por tu primer título ATP en Rotterdam hoy! ¡Gran torneo, gran partido y gran victoria! ¡Es un placer colaborar con vuestro fantástico equipo y con vosotros! ¡Tal espíritu, tanta voluntad de mejorar y un tenis tan increíble me hacen creer que este es el primero de muchos por venir», le dijo Toni Nadal al canadiense para felicitarle por su título en los Países Bajos.

El método Nadal

Felix Auger- Aliassime ya cuenta con su primer título en las vitrinas y ha acabado con esa mala racha de ocho finales con derrota. El canadiense, de 21 años, ha dado un gran salto en cuanto a su confianza, un aspecto que ha trabajado especialmente con Toni Nadal. «Hemos hablado mucho y trabajamos bien juntos en la cancha. Gracias a eso he podido aprender mucho de él, ver claramente lo que puedo mejorar. Tenerlo en mi equipo es una fuente de motivación y, sobre todo, me ha dado una enorme confianza en mí mismo, me ha hecho creer que puedo lograr grandes cosas», explicaba el pasado mes de diciembre Auger- Aliassime en una entrevista.

También su entrenador habitual, Frederic Fontang, explicaba el motivo por el que buscaron trabajar con el español. «El objetivo por el que añadimos a Toni Nadal al equipo era tener un juego más sólido, más consistente. Es alguien que ya ha tenido grandes resultados con su sobrino, y nosotros tratamos de absorber toda su experiencia. Los resultados no estuvieron ahí al principio, pero no podemos precipitarnos en sacar conclusiones. Nos dio indicaciones de cara al desarrollo y, gracias al «método Nadal», me permitió confirmar mi metodología y añadir diferentes variantes a ella», explicó Fontang a finales del año pasado.

El canadiense suma ya doce partidos con victoria en este 2022, siendo el tenista que más partidos ha ganado en el presente curso. Además, su título en Rotterdam le sitúa en el tercer puesto en la carrera ATP, sólo por detrás de Rafa Nadal y Daniil Medvedev.

Sigue la mala racha de Tsitsipas

La final de Rotterdam entre Felix Auger- Aliassime y Stefanos Tsitsipas tenía un alto componente emocional y es que ambos jugadores llegaban al decisivo encuentro con la misión de luchar contra sus propios fantasmas. El canadiense llegaba con pleno de derrotas en sus ocho finales disputadas en el circuito, mientras que el griego tampoco había podido hacerse con el título en ninguna de las siete finales anteriores disputadas en torneos de categoría 500. Fue el pupilo de Toni Nadal el que logró acabar con la mala racha tras un encuentro de una hora y 19 minutos con un resultado final de 6-4 y 6-2.

Tsitsipas sigue sin poder echarle el lazo a ningún título de categoría 500, desde que alcanzara su primera final en Barcelona en 2018, donde cayó ante Nadal y repitió en 2021 con idéntico desenlace. Dubai (dos veces), Beijing, Hamburgo, Acapulco y ahora también Rotterdam completan la maldición del griego en las finales de torneos de dicha categoría.