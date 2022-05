Rafa Nadal y Felix Auger Aliassime se verán este domingo en la cuarta ronda de Roland Garros, un cruce que llega con cierto morbo dado que Toni Nadal, tío y ex entrenador del balear forma parte ahora del equipo del canadiense. Ello le podría poner en una difícil situación, pero Toni Nadal ha sido bastante claro y para él no hay dilema posible. «Si juegan los dos, no iría a la pista», dijo en una entrevista ante un posible duelo entre ambos que ya es una realidad.

Ante todo la familia. Toni Nadal no ha dudado ni un segundo en responder cuál será su postura de cara al enfrentamiento que se dará este domingo en los octavos de final de Roland Garros entre Rafa Nadal y Felix Auger Aliassime, el joven tenista canadiense en el que el balear vio grandes cualidades y que le hizo hace unos años regresar al circuito para emprender una nueva etapa como entrenador. Desde que se realizara el sorteo era un posible cruce y ya es una realidad, ambos han conseguido superar la tercera ronda y se verán las caras en la pista. Y Toni Nadal, ¿ dónde estará?

«No le diría nada para que le ganara a mi sobrino. Yo ya se lo dije: no le voy a decir si mi sobrino tiene esto o lo otro. Yo por encima de todo soy tío de Rafael, he estado muchos años con Rafael, trabajo para Rafael en la academia. Y aunque no trabajara para Rafael, es mi sobrino. No me voy a ir a decirle al otro cómo tiene que ganarle», respondió con sinceridad Toni Nadal, actual director de la Academia Rafa Nadal y el que acompañó desde sus inicios a Rafa Nadal.

¿Y al revés? Algunos podrían pensar que Toni Nadal podría darle información a su sobrino para hacer más fácil frente a su rival, sin embargo, el balear tampoco es partidario de ello. «Por ética tampoco le diría a mi sobrino qué tiene que hacer para ganar. Y no hace falta tampoco, tiene su entrenador. Es una situación inusual. Gane el que gane me irá bien», dijo.

Sólo un precedente

Hasta la fecha, Rafa Nadal y Felix Auger – Aliassime sólo se han enfrentado en una ocasión, en los octavos del Mutua Madrid Open en 2019, con victoria para el español por doble 6-3. Por tanto, será la segunda vez que se vean en tierra batida pero nunca antes se habían enfrentado en un partido al mejor de cinco sets.

De hecho, Auger – Aliassime está viviendo su mejor semana en París en toda su carrera. El canadiense no había logrado ganar ningún partido en sus dos anteriores participaciones en el cuadro final, mientras que este año ha conseguido alcanzar al menos los octavos de final. No tuvo un debut fácil, de hecho, se vio obligado a remontar dos sets en contra ante Varillas para evitar despedirse de la capital gala de nuevo a las primeras de cambio. Se repuso y terminó ganando 2-6,2-6, 6-1, 6-3 y 6-3.

A partir de ahí, ha ganado en tres sets, primero a Filip Krajinovic con un resultado de 7-6, 7-6 y 7-5, y este viernes a C. Ugo Carabelli por 6-0, 6-3 y 6-4, hasta citarse con Rafa Nadal, que sigue sin ceder ningún set en su lucha por la Decimocuarta en París.