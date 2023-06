Óscar Puente sigue siendo alcalde de Valladolid, pero por poco tiempo. Las urnas han dejado claro que sus paisanos no quieren que siga como primer edil. Desafortunadamente, la ciudad no va a tener un equipo en la máxima categoría del fútbol español. El descenso del Real Valladolid es muy doloroso a todos los niveles, y el presidente del club, Ronaldo Nazario, no dudó en apuntar directamente al todavía alcalde.

«Entiendo que los trámites puede n ser lentos, pero Óscar Puente ha hecho poco por el Valladolid. Hemos tenido promesas del Ayuntamiento que no se han concretado», dijo el brasileño, detallando su ataque más profundamente. Óscar Puente ha respondido ahora al ex delantero con rabia y sin argumentar su defensa.

«Estoy muy triste, no por las palabras de Ronaldo, porque soy aficionado del Valladolid desde que tengo uso de razón. Vivimos unos momentos en el estadio… Lo de hoy de Ronaldo, bueno, no me pilla por sorpresa. Lo estaba escuchando y era un poco alucinante. No se analiza quién ha llevado al equipo a descender dos veces en cuatro años. No hay una en la rueda de prensa un asumir la culpa, las responsabilidades, En su lugar hay una distribución de culpas a todos los sectores. Afición, prensa y al alcalde, que te aseguro que le he puesto al club todo mi cariño, todo mi empeño y también muchos recursos públicos», dijo en El Larguero.

«Ronaldo no sabe donde está»

«Las declaraciones de Ronaldo sobre mí tienen una doble intencionalidad. Lo primero, correr una cortina de humo sobre todo lo que está pasando con el club. Y lo segundo, deja un aviso sobre la mesa al próximo alcalde. A modo de chantaje, o pasas por el aro o mira lo que hago. Te pongo en una rueda de prensa a los pies de los caballos. El gran problema de Ronaldo es que no sabe bien donde está. No sabe ni en el país en el que vive ni en la ciudad en la que ha aterrizado. En España lo que él pretende no es posible. Ni yo le puedo regalar el estadio ni le puedo ceder el estadio durante 50 años y asumir yo los costes. Yo he llegado a un acuerdo con él y está pendiente de firmar», añade.

Y finaliza así con rencor: «Estuvo todo el partido intentando evitarme, no hemos hablado de este momento. Hasta el día 17 soy el alcalde, y por primera vez un alcalde no se sienta en el sitio que le corresponde en el estadio. Me parece una forma muy fea de terminar. Me sometieron a una humillación muy fea. Si los de arriba estaban a esas cosas, lo deportivo no iba a salir bien…».