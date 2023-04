¿Quién es Willy, el periodista de la supuesta estafa al programa de COPE ‘Tiempo de Juego’?

El programa Tiempo de Juego, de la Cadena COPE, es, desde hace años, uno de los más escuchados de la radio nacional. Muchos de los españoles de a pie conocen el contenido, eminentemente deportivo, de este carrusel radiofónico, que además acostumbra a liderar el EGM en muchas de las actualizaciones de este. Sin embargo, en los últimos días, tanto el programa como sus protagonistas se han visto salpicados por un supuesto escándalo en el que está involucrado Willy, un periodista, íntimo amigo del conductor, Paco González, quien habría estafado a sus compañeros miles de euros.

Para poner en contexto a la historia hay que explicar quién es Willy, el periodista de la supuesta estafa a sus compañeros de la Cadena COPE. Hablar de Willy es hacerlo de Guillermo Valadés, nacido en Mérida, en 1968, y que había sido colaborador y amigo personal de Paco González desde los tiempos del periodista en la Cadena SER. Valadés habría estafado, presuntamente, a sus compañeros de programa al fingir un cáncer terminal, cuyo tratamiento fue costeado por sus colegas a través de un fondo colectivo para situaciones de emergencia.

Este cáncer sólo podía ser combatido, según habría dicho el propio protagonista a sus compañeros, con un tratamiento de precio muy alto y de el que él no podía hacerse cargo. La solidaridad de sus compañeros de Tiempo de Juego, después de tantos años juntos, les llevó a costear el tratamiento con un fondo de primas que cada mes iba a parar a Willy, quien se trataría en la Clínica Universitaria de Navarra.

Según informan diversas fuentes, el coste mensual del tratamiento que solicitó Valadés era de 10.000 euros mensuales, pero tras varias sospechas, unos compañeros acabaron por confirmar que todo era una estafa. Dos llamadas a la Clínica Universitaria de Navarra fueron el detonante de la situación, al comunicarles que allí no se estaba tratando ningún Guillermo Valadés, y menos con un cáncer terminal que necesitara de un tratamiento de ese coste.

Así fue la estafa en la COPE

Así, Willy pasó de ser íntimo de Paco González, Juanma Castaño o Poli Rincón, entre otros, a ser el más buscado por los que eran hasta hace nada sus amigos. Valadés habría contactado con ellos finalmente, reconociendo que no existía ningún tratamiento, posterior amenaza a sus compañeros. Contactado por el periódico El Mundo, Guillermo aseguró que no iba a decir nada, antes de cerrar la puerta rápidamente ante la presencia del redactor. Se le volvió a intentar contactar, pero no se recibiría respuesta.

Valadés, como decíamos, colaborador de Tiempo de Juego desde hacía años y también compañero de Paco González en la etapa previa de este en la SER, fue apartado del programa en la presentación que realiza al inicio, cada fin de semana, Pepe Domingo Castaño. El motivo se desconocía al principio, pero con el tiempo se fue filtrando y da lugar a una supuesta estafa que se ha dado a conocer, provocando un terremoto en una de las cadenas con mayor historia de la radio española.