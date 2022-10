¿Quién es Silvia Bellot, la comisaria española que firmó la sanción a Fernando Alonso?

La sanción a Fernando Alonso sigue trayendo bastante cola. El asturiano terminó séptimo en el GP de Estados Unidos, con previo susto tras un fuerte choque con Lance Stroll. No obstante, el de Alpine pudo terminar la carrera aunque lo hizo sin un retrovisor lo que provocó las quejas de Haas que aseguraba que corría en condiciones «ilegales». En un principio, la FIA dio la razón a Alpine, pero Haas presentó un reclamación tardía y los comisarios no solo la aceptaron sino que también sancionaron al bicampeón del mundo de F1.

Entre los jueces que tomaron la decisión se encuentra la española Silvia Bellot. Silvia es natural de Barcelona e hija de Josep María Bellot, comisario deportivo con más de 40 años de experiencia en categorías nacionales e internacionales. Su hija es una gran apasionada de este mundo desde bien pequeña y siempre soñó con ser comisaria deportiva. Aunque se licenció en Biología y estudió también diseño de moda, su verdadero deseo era formar parte del mundo del automovilismo como juez.

Con apenas 16 años, Silvia ya tenía la licencia de comisaria de ruta y a los 18 debutó como comisaria deportiva en GTs. Poco a poco, la española fue adquiriendo experiencia en el sector poco a poco: primero en la Copa Hyundai, luego la Euroformula, el DTM o las World Series hasta alcanzar su sueño de comisaria deportiva en la Fórmula 1 en 2011. Ese año hizo su debut en el cargo en el GP de Turquía cuando apenas tenía 25 años. Sus grandes conocimientos sobre este deporte y su reglamento hicieron que la FIA se fijara en ella.

Su última decisión como comisaria de Fórmula 1 ha sido la de sancionar a Fernando Alonso, después de admitir a trámite una queja de Haas que entró 24 minutos tarde y que previamente, Jo Bauer, delegado técnico de la FIA, había determinado que no corría en condiciones «ilegales». Sin embargo, Silvia y sus compañeros Garry Connelly (ex piloto de rallyes y comisario), Enrique Bernoldi (ex piloto de F1), Dennis Dean (comisario) admitieron la queja y dieron un veredicto que perjudicó notablemente a Fernando Alonso.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que una de sus decisiones genera polémica. En 2019 declaró «incidente de carrera» el choque entre Leclerc y Verstappen en los últimos compases del GP de Austria, una decisión que enfadó bastante al equipo Ferrari puesto que el toque con el neerlandés perjudicó la carrera del monegasco. Un año después, en el mismo gran premio, Bellot fue nombrada directora de carrera de la F2 y la F3. No obstante, la española también actúa como comisario en algunos grandes premios de Fórmula 1.

Alpine ha apelado la decisión y está a la espera de conocer la resolución, que será el jueves en la previa del GP de México, lugar donde se disputa la próxima prueba del Mundial de Fórmula 1. Esta vez serán otros jueces quienes determinen si mantienen o levantan la sanción a Fernando Alonso.