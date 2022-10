El papelón de Haas con Fernando Alonso: primero lo alaban y luego consiguen que lo sancionen

La polémica sanción de la Federación Internacional de Automovilismo a Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos nunca se habría producido sin la intervención de Haas. El equipo estadounidense fue quien reclamó un castigo para el piloto español por correr sin un espejo retrovisor tras su choque con Lance Stroll y esa petición fue la que acabó sacándolo fuera de la zona de puntos.

Curiosamente, antes de que todo eso ocurriera y cuando los neumáticos de los coches todavía estaban calientes, desde Haas se apresuraron a alabar la carrera de Fernando Alonso, que remontó hasta la séptima posición final pese a todos los problemas con los que tuvo que lidiar en el circuito de Austin. «Ha sido una remontada del auténtico Magic Alonso», elogió el equipo en sus redes sociales.

Well this is all a bit awkward now 😬

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 24, 2022