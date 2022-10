Alpine explota contra la FIA por la sanción de 30 segundos a Fernando Alonso

Alpine estalló contra la FIA después de la surrealista sanción impuesta a Fernando Alonso en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1. El bicampeón del mundo recibió una penalización de 30 segundos por conducir con el coche deteriorado después de un duro accidente con Stroll y por ello el equipo francés clamó contra los comisarios a través de las redes sociales.

«El equipo BWT Alpine F1 está decepcionado por recibir una penalización de tiempo tras la carrera de hoy, lo que desafortunadamente significa que Fernando se quede fuera de los puntos», afirmó en su perfil oficial de las redes sociales.

Alpine también explicó en un comunicado que: «El equipo actuó de manera justa y consideró que el automóvil permaneció estructuralmente seguro como resultado del incidente de Fernando con Lance Stroll. La FIA tiene derecho a mostrar bandera negra y naranja a un coche durante la carrera si lo considera inseguro y, en esta ocasión, evaluó el coche y decidió no hacerlo. Además, después de la carrera, el delegado técnico de la FIA consideró que el coche estaba en condiciones».

BWT Alpine F1 Team is disappointed to receive a post-race time penalty for Car #14 from today’s United States Grand Prix, which unfortunately means Fernando moves to outside the points-paying positions.

