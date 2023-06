Quién es Pedro de la Rosa: su trayectoria en la F1, su familia y todo sobre el ex piloto

La Fórmula 1 en España sigue sumando adeptos casi en cada semana, fruto de la segunda juventud que vive Fernando Alonso y la consolidación de otro gran piloto como Carlos Sainz entre los mejores. Sin embargo, el papel de los españoles en el Gran Circo no siempre fue el mismo y uno de sus pioneros fue Pedro Martínez de la Rosa, que ahora es cara visible, junto a otros como Antonio Lobato o Toni Cuquerella, de las retransmisiones de Fórmula 1 por televisión.

Pedro de la Rosa es un ex piloto de Fórmula 1, que se retiró hace varios años y desde entonces ejerce como comentarista de televisión en las retransmisiones españolas, papel que ha logrado consolidar en base a la combinación entre su conocimiento del Mundial y unas capacidades innatas para la comunicación, nada habituales en ex deportistas profesionales.

La trayectoria de De la Rosa en la F1

Nacido el 24 de febrero de 1971 en Barcelona, De la Rosa tiene actualmente 52 años y hace ocho, en 2015, anunció su retirada definitiva de la Fórmula 1 como piloto profesional. Antes, Pedro había formado parte de escuderías como Jordan, en calidad de piloto probador en 1998, antes de estrenarse un año después con un volante en el campeonato del mundo de F1 con la escudería Arrows. Más tarde, Pedro de la Rosa pasó por Jaguar, McLaren, donde fue probador y llegó a disputar varios GP, haciendo incluso un podio en el Gran Premio de Hungría de 2006, Sauber y HRT. En Ferrari, donde ejerció como piloto probador en los años 2013 y 2014, concluyó su trayectoria profesional en el Gran Circo.

35 fueron los puntos que logró Pedro de la Rosa en su carrera, teniendo en cuenta que el sistema de puntuación repartía muchos menos por Gran Premio que en la actualidad. Siempre en equipos modestos, De la Rosa rozó la gloria en Hungría 2006, con un segundo puesto que es el mejor de su trayectoria deportiva, siempre reputada debido a su faceta como probador, muy destacada en los equipos en los que estuvo.

Pedro de la Rosa y su familia

La familia es un importante pilar para Pedro de la Rosa, quien está casado y tiene tres hijas. Su pareja, Reyes y sus hijas, Georgina, Olivia y Luna, son fundamentales en su vida y en una entrevista hace unos años contaba que sentía que ellas tenían que verle competir al máximo nivel, aunque en algunos casos no entendieran demasiado su profesión, sobre todo las pequeñas. Su padre, Jaime Martínez, que fue quien lo introdujo en el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo, falleció en 2011 tras una larga enfermedad.

Aston Martin ficha a Pedro de la Rosa

Es habitual ver en la actualidad, durante las retransmisiones de DAZN en el Mundial de Fórmula 1, a Pedro de la Rosa luciendo los colores de Aston Martin. No se trata de un guiño a su ex compañero y amigo Fernando Alonso, principal opción española de cara al presente Campeonato del Mundo de F1 de 2023, si no su actual escudería.

Y es que Aston Martin anunció hace unos meses el fichaje de De la Rosa, quien compagina actualmente su labor como comentarista en DAZN con la de embajador de la escudería británica de Fórmula 1. El ex piloto español ejerce funciones de marketing, promoción, comerciales o de relaciones públicas, además de ser consultor en el nuevo Programa de Desarrollo de Pilotos de AMF1, ayudando al desarrollo del talento juvenil.