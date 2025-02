¿Quién canta en el descanso de la final de la Super Bowl 2025?

La Super Bowl 2025 está a la vuelta de la esquina ya y el planeta entero se prepara para este acontecimiento en el que los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs pelearán por llevarse el Trofeo Vince Lombardi el en Caesars Superdome de Nueva Orleans. Los anuncios del descanso, el show del intermedio, el consumo de cerveza y alitas de pollo están a la altura del partido propiamente dicho en el que se conocerá al campeón de la NFL y es por ello que los aficionados y amantes del deporte están deseando que llegue la fecha en la que los de Patrick Mahomes intentarán sumar el tercer título consecutivo.

Quién actúa en el descanso de la Super Bowl 2025

La NFL ya ha publicado el programa oficial musical de la Super Bowl 2025 Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs. El artista principal que estará a cargo del show del descanso en el Caesars Superdome será Kendrick Lamar, mientras que antes del inicio el himno nacional de Estados Unidos lo interpretarán Jon Batiste y Stephanie Nogueras. El tema Lift every and sing correrá a cargo de Ledisi, mientras que el America the beatiful lo cantarán Thombone Shorty y Laren Daigle.

Kendrick Lamar, nacido en Compton, California, el 17 de junio de 1987, es un rapero americano conocido mundialmente, ya que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales, además de contar con un considerable número de seguidores en sus redes sociales. Es considerado uno de los mejores de todos los tiempos y es uno de los grandes protagonistas del momento en su género musical.

La ciudad de Compton es muy famosa en el mundo del rap, ya que a finales de los 80 surgieron figuras muy relevantes de este género como pueden ser Dr. Dre, Eazy-E o Ice Cube. Kendrick Lamar creció inspirándose en estos artistas y empezó a forjar una carrera que ha terminado con temas internacionales y con premios como los 13 Grammys que están presentes en su museo particular, pero también hay que destacar que estuvo nominado a un Oscar.

Se espera que Kendrick Lamar interprete sus mejores temas en el intermedio de la Super Bowl 2025, pero hay que recordar que en la de 2022 ya estuvo presente cuando el espectáculo del descanso recayó en Dr. Dre. Este artista invitó al citado Lamar, pero también acudieron otras leyendas de este género como son Snoop Dogg, Eminem o Mary J. Bligue.

Cuándo es la Super Bowl 2025

El partido que decide al campeón de la NFL de esta temporada, que es la Super Bowl 2025, lo jugarán los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome, que está situado en Nueva Orleans. Este encuentro es uno de los eventos más importantes del mundo del deporte y será capaz de paralizar el planeta entero con un espectáculo impresionante, ya que, además del encuentro, todos están ansiosos por ver la actuación del descanso que será llevada a cabo por el cantante Kendrick Lamar.

Como es habitual, la Super Bowl es el segundo domingo del mes de febrero, por lo que este año se disputará en la madrugada del domingo 9 al lunes 10. En horario peninsular el partido Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs comenzará a las 00:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Cuando acaben los dos primeros cuartos el Caesars Superdome de Nueva Orleans se preparará para un show que espera entrar entre los mejores de la historia y que estará liderado por Kendrick Lamar, rapero nacido en Estados Unidos.

Cómo ver por TV el Chiefs – Eagles de la Super Bowl 2025

El Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs se podrá ver en directo por televisión a través de varias vías. Una de ellas es por Movistar+, que lo retransmitirá en Vamos, un canal que está incluido en el paquete básico que ofrece este medio de comunicación. También estaría disponible la Super Bowl 2025 por Dazn si se tiene contratado el NFL Game Pass, por lo que estaríamos hablando de un paquete de pago.

Por otro lado, los amantes del fútbol americano también tienen la opción de ver la Super Bowl 2025 que se disputa en el Caesars Superdome en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Movistar+ o Dazn. Ambas están disponibles para ser descargadas en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también hay que recordar que se puede acceder a la web de los dos medios de comunicación mediante un ordenador.

Hay que tener en cuenta que en la web OKDIARIO estaremos atentos a uno de los mayores eventos del mundo del deporte como es esta Super Bowl 2025 que disputan los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Publicaremos las noticias más importantes de la previa y también compartiremos la crónica una vez termine el choque, como noticias de todo lo reseñable que suceda en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.