Super Bowl 2025: a qué hora es, cuándo es el descanso y cómo ver desde España en directo

Uno de los momentos más esperados del año ha llegado con la Super Bowl 2025. Este partido que se disputa en Estados Unidos y que sirve para conocer quién es el campeón de la temporada del fútbol americano es capaz de paralizar el planeta entero, ya que el espectáculo que se ve sobre el césped traspasa fronteras a pesar de que este deporte no esté instaurado en el resto de países. Y es que todo lo que rodea a este partidazo llama la atención de cualquier amante de las diferentes modalidades deportivas, que llega a estar, incluso, dispuesto a trasnochar y dormir poco para poder verlo todo sin perderse ni un sólo detalle.

El Caesars Superdome, situado en Nueva Orleans, Luisiana, será el escenario donde se celebre esta edición de la Super Bowl 2025. La casa de los Saints fue inaugurada en 1971 y lucirá un aspecto espectacular para acoger este apasionante choque en el que se verán las caras los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. La capacidad de este recinto es de 83.000 asientos y, como es habitual, se espera un auténtico llenazo y una venta de entradas que será una locura por los precios que se reclaman, ya que es uno de los eventos más codiciados del año. Hay que tener en cuenta la importancia de estas instalaciones, ya que se han jugado siete Super Bowl allí, siendo la de este año la séptima. Además, ha acogido otros deportes como combates de boxeo, peleando Muhammad Ali allí, pero también eventos de la WWE. Por otro lado, en 2005 fue afectado por el huracán Katrina, pero eso no impidió que fuera el punto de refugio para miles de personas que sufrieron también el castigo de este agente meteorólogico.

En la Super Bowl también ganan adeptos y espectadores gracias a lo espectacular que acaba siendo el show del intermedio. Después de que el año pasado Usher fuera el protagonista, en esta ocasión le llegará el turno al rapero Kendrick Lamar, que ya hizo acto de presencia en 2022 como uno de los artistas invitados.

Qué equipos jugarán la Super Bowl 2025

Kansas City Chiefs se impusieron en la gran final de la AFC a Buffalo Bills, por lo que sacaron el billete para la Super Bowl 2025. El equipo liderado por Patrick Mahomes es el vigente campeón, ya que se han llevado las dos últimas ediciones y ahora esperan poder llevarse su tercer título consecutivo y son los grandes favoritos con el quarterback persiguiendo alcanzar a la leyenda de Tom Brady, considerado el mejor jugador de fútbol americano de la historia.

Delante tendrán a los Philadelphia Eagles, que barrieron a los Washington Commanders en la final de la NFC. Este equipo sólo ha ganado embolsarse una Super Bowl en su historia, en 2018, mientras que han perdido tres finales. Es por ello que irán a por todas en el Caesars Superdome de Nueva Orleans para intentar dar la sorpresa y vencer a los Kansas City Chiefs.

Hay que recordar que en 2023 los Kansas City Chiefs se midieron a los Philadelphia Eagles en la Super Bowl en un partido que fue épico y que se llevaron los primeros al imponerse por un ajustadísimo 38-35 en el State Farm Stadium, en Arizona. En esta edición los amantes de este deporte podrán vibrar con un apasionante encuentro en el que habrá de todo y todo apunta a ser muy igualado.

Qué día se juega la Super Bowl 2025

Como es norma general, la Super Bowl se jugará el segundo domingo de febrero, por lo que será el día 9 del segundo mes del año cuando se disputará este apasionante duelo entre Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Por temas del cambio horario, en España este encuentro que es capaz de paralizar al mundo entero se jugará en la madrugada del domingo al lunes, por lo que como viene siendo habitual habrá que trasnochar para disfrutar de todo lo que ocurra en el Caesars Superdome, situado en Nueva Orleans.

A qué hora empieza la Super Bowl 2025

Como ya hemos mencionado, la Super Bowl 2025 se disputará en la madrugada del domingo 9 al lunes 10 de febrero. Esto quiere decir que los que tengan que ir a trabajar ese lunes a la mañana y no se quieran perder esta gran final entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles tendrán que trasnochar e ir a su puesto laboral habiendo dormido muy pocas horas esa noche.

El partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs de la Super Bowl 2025 se jugará a las 00:30 horas en horario español, un ahora menos si estás en las Islas Canarias. Entre el partido, la actuación en el intermedio y la celebración del encuentro nos podríamos ir unas buenas horas de duración en la Super Bowl 2025, ya que se estima que no baje de las tres y que pueda llegar hasta las cinco, ya que hay que tener en cuenta que podría producirse alguna prórroga si llegan con el resultado igualado al final del choque.

Dónde ver la Super Bowl 2025

El partido de la Super Bowl 2025 se podrá seguir en directo desde España a través de Movistar Plus+ y DAZN. Pero esto no es todo porque si quieres ver el partido online podrás hacerlo también con el NFL Game Pass de DAZN.

Quién canta en el descanso de la Super Bowl 2025

El descanso de la Super Bowl o también conocido como Super Bowl halftime show es uno de los momentos más esperados del año. Millones de personas siguen muy de cerca el espectáculo que tiene lugar en el descanso del partido y por el que ya han pasado artistas de la talla de Rihanna, Jennifer López, Shakira, Beyoncé o Madonna entre otros.

Este año el encargado de poner música al descanso de la Super Bowl 2025 será Kendrick Lamar, el rapero estadounidense que ha colaborado con artistas como Snoop Dog o 50 Cent.

Qué canciones cantará Kendrick Lamar en la Super Bowl

La lista oficial de canciones no se ha publicado, pero tal y como ha podido saber el medio de comunicación especializado en información deportiva The Athletic, se espera que el rapero cante más de 10 canciones entre las que podrían sonar: Squabble Up, TV Off, Euphoria, Humble, Luther, Like That, 30 fot 30, All the Stars, DNA, Not Like Us.

A qué hora es el descanso de la Super Bowl

Se espera que el Halftime show de la Super Bowl 2025 arranque sobre las 2:00 horas de la madrugada del domingo 9 de febrero al lunes 10 de febrero.