Los Kansas City Chiefs de Mahomes ganan la Super Bowl y siguen reinando en la NFL

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, Travis Kelce y Andy Reid han revalidado su título de campeones de la Super Bowl tras imponerse a San Francisco 49ers por 24-22. La final celebrada en Las Vegas no defraudó en absoluto, y tras una prórroga de infarto, el equipo de Missouri se alzó con el cuarto título de la historia de la franquicia.

El partido tuvo un guion muy marcado, con las defensas imponiéndose a los ataques. San Francisco 49ers comenzó convirtiendo los primeros downs de la final, pero sin acechar mucho la end zone de los Chiefs. Tan solo las carreras de Christian McCaffrey generaron algo de peligro en la defensa de Kansas, pero ni siquiera el oriundo de Colorado parecía tener su noche tras cometer un fumble en una carrera aparentemente sencilla.

El segundo cuarto parecía mucho más prometedor, ya que Jake Moody, kicker de los 49ers batió el récord de field goal más largo en la historia de la Super Bowl para adelantar así a los de California en el primer minuto. No estaba siendo la noche de los Chiefs. Cuando parecía que Mahomes estaba despertando, Isiah Pacheco perdió la posesión del balón cuando estaba muy

cerca de anotar los primeros puntos de su equipo.

Quien sí comenzó a carburar y a soltar el brazo fue Brock Purdy que, guiado por su entrenador Kyle Shanahan, se sacaron un as de la manga para que Christian McCaffrey anotase el primer touchdown del partido y ampliar la ventaja a un 10-0. Por suerte para los de Andy Reid, un buen drive de poco más de 4 minutos justo antes de llegar al descanso les permitió anotar un tiro a palos e irse al entretiempo a distancia de una anotación.

Tras el gran show ofrecido por Usher en el descanso del partido, Patrick Mahomes reapareció en Allegiant Stadium de Las Vegas queriendo echarse el equipo a sus espaldas, y quizá esa precipitación le llevo a lanzar un pase forzado que fue interceptado y recuperado por los 49ers. La presión apareció en ambos equipos, conscientes de lo que se estaban jugando, y ningún ataque conseguía penetrar en la defensa rival.

La única manera en la que parecían poder anotar puntos era a través de sus kickers, que estaban muy acertados, y así lo consiguió Harrison Butker, que con una conversión de 57 yardas, batió el récord que había establecido Moody en el segundo cuarto como el field goal más largo en una Super Bowl. 6-10 y los Chiefs habían revivido una vez más en una final de la NFL.

Mahomes equilibró el partido

Los 49ers veían como un vendaval llamado Patrick Mahomes estaba arrasando con su defensa y no eran capaces de detenerlo. Además, el equipo californiano no contaba con que tenía a un enemigo en casa. Un punt de los Chiefs tocó en el talón de Darrel Luter, defensor de los 49ers, que perdieron la posesión en su yarda 16. Mahomes no desaprovechó la oportunidad, y conectó un pase directo a Valdes-Scantling para darle la primera ventaja del partido a los Kansas City Chiefs. La Super Bowl se iría a un último cuarto con un marcador de 13-10 favorable a los de Missouri.

Brock Purdy, que a principio de temporada nunca hubiese esperado encontrarse en esa situación, tenía en sus manos mantener a los de San Francisco en la lucha por el trofeo Vince Lombardi. Dicho y hecho. En su mejor drive de la final, recorrieron 75 yardas para volver a ponerse por

delante en el marcador. Sin embargo, los 49ers volvieron a pegarse un tiro en el pie, fallando el extra point que permitió quedarse a los Chiefs a distancia de 3 puntos.

La final alcanzó su punto álgido en las últimas tres posesiones. Ambos equipos anotaron un field goal, dejando el partido en las manos de Mahomes con 2 minutos para el final. Los grandes jugadores siempre aparecen en los momentos más importantes y en una Super Bowl no iba a ser menos. Travis Kelce, actual pareja de Taylor Swift, y gran socio de Mahomes recibió un pase del quarterback y con una gran carrera dejó toda la responsabilidad en los hombros de Butker para que convertir un field goal de 29 yardas y mandar el partido a la prórroga.

Los 49ers comenzaron el over time recibiendo el balón, y gracias a una sanción a la defensa de los Chiefs, Brock Purdy ayudado de un brillante Christian McCaffrey acercó la posesión a la end zone del equipo de Andy Reid. Tuvieron 3 intentos para conseguir un touchdown que habría puesto contra las cuerdas a sus rivales, pero no lo consiguieron y una vez más Moody añadió 3 puntos más al marcador de los 49ers que podían ser definitivos.

Los Chiefs suman otra Super Bowl

Llegaba la hora de la verdad, y normalmente cuando Mahomes tiene entre sus manos el destino de Kansas City, éste no suele fallar. 14 jugadas y 75 yardas al más puro estilo Chiefs, con Kelce rompiendo los tackles de los rivales, y Mahomes lanzando auténticos misiles a sus compañeros.

Fue un sencillo pase de 9 yardas a Hardman el que puso el punto y final al partido.

Los Kansas City Chiefs ganan la Super Bowl por segundo año consecutivo, y Patrick Mahomes, MVP de la final, junto a Andy Reid se vuelven a consagrar como una de las mejores parejas de la historia de la NFL tras conquistar su tercer trofeo Vince Lombardi.