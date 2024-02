Usher, protagonista del show de la Super Bowl más criticado de los últimos tiempos: «¡Me aburro!»

Además de conocer el equipo ganador, uno de los momentos más esperados de la Super Bowl es el espectáculo musical del intermedio del partido. Ha habido muchas actuaciones icónicas en este evento, como la de Michael Jackson en 1993, Lady Gaga en 2017, Rihanna cuando estaba embarazada en el pasado año 2023… Sin embargo, la de este año de Usher ha dejado al público decepcionado.

Cantar en este evento deportivo es una de las actuaciones más prestigiosas y deseadas de la industria musical. Este año, era el turno de Usher, que tomaba el relevo de Rihanna, quien se subió a ese escenario el año pasado. Cuando llegaba el intermedio del partido, el público se preparaba para ver uno de los espectáculos más esperados del año.

El cantante es uno de los más reconocidos en la industria del R&B con éxitos como DJ Got Us Fallin’ In Love, Confession o Yeah! que ha enamorado al público. El artista se subió al escenario vestido de blanco con pedrería y un guante blanco, un look que recordaba al estilo Moonwalker de Michael Jackson. El cantante trajo con él a invitados como Alicia Keys, H.E.R. o Lil Jon para entretener al público mientras los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers descansaban.

Sin embargo, para el público se quedó en un espectáculo un tanto tranquilo y aburrido, algo que no suele pasar en los shows de la Super Bowl, que se caracterizan por su explosividad y grandeza. Las redes sociales se llenaban de memes sobre el aburrimiento que provocó esta actuación.

Está más entretenido el palco de Taylor Swift con Ice Spice pedisimas que el halftime de Usher. pic.twitter.com/YZN61cKGSp — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) February 12, 2024

Taylor Swift bajando de la gradería para cantar con Usher: pic.twitter.com/5AWiN9ljG8 — Barrios (@Barriosrro) February 12, 2024

Usher en el medio tiempo del Super Bowlpic.twitter.com/1VdE2Notqd — Bratislav Kljajić #23🇩🇰𓁁 (@noxiousbadge) February 12, 2024

*Usher dándolo todo en el medio tiempo Taylor Swift y sus amigas en el palco con Ice Spice, pedísimas: pic.twitter.com/4IFccCZXyH — Barrios (@Barriosrro) February 12, 2024

Usher se mostró muy agradecido de poder actuar en el evento deportivo más importante de Norteamérica, que otorga a los cantantes un gran título de prestigio: «Es un honor finalmente tachar una actuación en el Superbowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí. Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Os veo pronto».

La Super Bowl terminó con la victoria de los Kansas City Chiefs tras un partido en el que comenzaron perdiendo pero que acabó con un resultado favorable para el equipo de Travis Kelce.