Super Bowl 2024: todos los artistas que suenan para el espectáculo del medio tiempo

Bad Bunny es uno de los artistas latinos más aclamados a lo largo de todo el globo terráqueo. Su disco Un Verano Sin Ti lo catapultó a la cima del éxito y terminó de afianzar su carrera internacional. Desde entonces, sus apariciones públicas lo han llevado desde a actuar en Coachella a ganar numerosos Grammy.

Por otro lado, el espectáculo musical del medio tiempo de la Super Bowl es uno de los shows más mediáticos y seguidos de la industria musical en todo el mundo. El elegido para actuar en este evento suele ser bien alguien que haya tenido un gran éxito en los últimos años o bien por su gran trayectoria profesional. Se puede decir que tanto el artista como el evento resultan mutuamente beneficiosos para el otro.

BREAKING: 3x Grammy award winner Bad Bunny, Rapper Jack Harlow, 3x Grammy award winner Harry Styles, and Miley Cyrus are on the #NFL’s shortlist to perform at Super Bowl LVIII Halftime Show in Las Vegas, #NFL sources tell @_MLFootball.

Styles appears to be the front-runner… pic.twitter.com/IGwWyODEGO

— MLFootball (@_MLFootball) August 17, 2023