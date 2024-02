Una de las personalidades que no se quiso perder la Super Bowl fue Taylor Swift. Había ciertas dudas de que la cantante pudiera estar en el Allegiant Stadium de Las Vegas para acompañar a su novio, Travis Kelce, en esta nueva final. Su gira mundial le lleva ahora a Japón y lo tenía complicado para estar, pero no se lo perdió y seguro que mereció la pena, pues la artista fue sin duda una de las granes protagonistas de la noche.

Minutos después del pitido final, Taylor Swift bajaba al terreno de juego y fue ahí cuando se fundió en un largo abrazo con su pareja, el jugador de los Chiefs, Travis Kelce. Una bonita imagen que no pasó desapercibida y que está dando mucho juego en redes sociales y medios de comunicación por el apasionado beso que se dieron delante de cámaras y aficionados, al más puro estilo Iker Casillas y Sara Carbonero en Sudáfrica.



Pero la cosa no queda ahí. Taylor Swift y Brittany Mahomes fueron cazadas en el videomarcador durante la Super Bowl bebiéndose sendas cervezas de un trago, lo que comunmente se llama un hidalgo. La mujer de Mahomes y la novia de Travis Kelce fueron dos de las grandes protagonistas en las gradas, aunque no las únicas. En los videomarcadores también se vieron a famosos como Leonardo Di Caprio, Justin Bieber, Jay-Z, Gordon Ramsay, Lana del Rey, Ariana Grande, Travis Scott, Paul McCartney, Fat Joe…

Travis Kelce, uno de los mejores jugadores de la NFL, ha pasado a ser conocido como «el novio de Taylor Swift». A sus 34 años, el deportista ha conquistado el corazón de una de las mayores artistas de la historia, una relación ha supuesto una completa revolución para el fútbol americano en cuanto a ingresos. Sin embargo, antes de encontrar un hueco en la liga y hacerse un nombre en la NFL, Travis Kelce vivió un complicado episodio relacionado con las drogas que estuvo a punto de acabar con su carrera.

El jugador de fútbol americano fue suspendido por la universidad tras dar positivo por marihuana en un control antidrogas. En 2013, Travis Kelce sería seleccionado en el puesto 63 del draft de ese mismo año, y su punto de inflexión llegaría con Patrick Mahomes como quarterback, consiguiendo que ambos alcanzaran el mejor nivel de su carrera. Ahora no es solo conocido por su gran momento de forma, sino también por su historia de amor con Taylor Swift. La cantante y el deportista confirmaron su relación hace unos meses tras dejarse ver en una actitud muy cariñosa y su romance genera una gran expectación.

Según contó el propio deportista, ambos se conocieron personalmente en una fiesta a la que ambos asistieron y en la que algunos amigos de la cantante hicieron de celestinos: «Cuando la conocí en Nueva York, ya habíamos estado hablando, así que supe que podríamos tener una buena cena y una conversación».

Taylor Swift with Blake, Ashley, Keleigh, Ice Spice and more celebrating the #Chiefs being the #SuperBowl2024 CHAMPIONS!! 🫶🏈🏆 pic.twitter.com/RWI1uI4zfU

— Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) February 12, 2024