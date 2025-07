Que tiemble Decathlon: la bebida isotónica de Mercadona que arrasa entre los deportistas

En el mundo del deporte y la vida sana, cada vez son más los que buscan productos eficaces, cómodos y, sobre todo, asequibles. Y ahí es donde Mercadona ha dado en el clavo con su bebida isotónica Iso On Blue Hacendado, que está triunfando entre los deportistas y amantes del ejercicio físico. Por precio, por sabor y por funcionalidad, esta bebida se ha convertido en una alternativa real a las marcas más conocidas del mercado, como Powerade o Gatorade. De hecho, ya hay quien dice que estas deberían empezar a preocuparse, porque la cadena valenciana ha vuelto a dar con la fórmula mágica.

Disponible en dos formatos (botella de 500 ml con tapón deportivo y la más grande de 1,5 litros), esta bebida ha sido diseñada para ayudarte a recuperar fuerzas tras un entrenamiento, reponiendo líquidos y electrolitos que se pierden al sudar. Con ingredientes sencillos como agua, sales minerales, azúcar y ácido cítrico, cumple perfectamente con su función de rehidratar, aportar algo de energía y facilitar la recuperación muscular. No hay secretos ni fórmulas imposibles. A veces, lo simple es lo que mejor funciona.

Bebida isotónica barata de Mercadona

Uno de sus grandes puntos fuertes es, sin duda, el precio. Mientras otras marcas rondan los 2 euros por botella, Mercadona ofrece la versión pequeña por unos 0,70€, y la grande por solo 1,55€. A eso se suma el práctico diseño del envase más pequeño, con tapón tipo push-up, perfecto para llevar al gimnasio, salir a correr o montar en bici sin complicaciones.

Muchos usuarios aseguran que esta bebida de Hacendado ya forma parte de su rutina habitual. Algunos la toman justo después de entrenar, otros la usan durante sesiones largas o actividades al aire libre, e incluso hay quienes la consumen tras días calurosos o con mucho esfuerzo físico. Y no solo la recomiendan por su eficacia, sino también porque «no empalaga», «hidrata de verdad» y «no se nota artificial», según comentarios que abundan en redes sociales y foros de deporte.

Pero la bebida isotónica no es lo único que Mercadona está moviendo en este terreno. En los últimos tiempos también ha lanzado otros productos pensados para cuidar el cuerpo tras el esfuerzo, como el agua de coco 100 % natural de su marca Hacendado. Esta, sin azúcares añadidos ni conservantes, ha ganado adeptos como alternativa ligera para hidratarse de forma más natural, aunque, eso sí, los expertos recuerdan que no sustituye del todo a un isotónico si el esfuerzo ha sido intenso, ya que no aporta la misma cantidad de glucosa ni electrolitos clave.

En todo caso, lo que está claro es que Mercadona ha sabido leer muy bien lo que los consumidores buscan hoy en día: productos funcionales, fáciles de usar y con un precio que no duela en el bolsillo. Su bebida isotónica está en boca de todos, y no es para menos. Ha conseguido lo que muchas marcas llevan años intentando, llegar a un público amplio, desde deportistas de alto rendimiento hasta quienes solo hacen algo de ejercicio de forma ocasional, ofreciendo un producto que realmente cumple lo que promete.