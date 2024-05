De qué ha muerto Xisco Serra, conocido culturista mallorquín de 50 años

El mundo del culturismo y Mallorca están de luto tras conocer la noticia del repentino fallecimiento de Xisco Serra, uno de los referentes en las últimas dos décadas de esta modalidad deportiva. En la actualidad, con 50 años y casi tres décadas compitiendo, su vida se centraba en el centro de entrenamiento que dirigía en Son Servera, el XS Fitness Center, además de dedicarse al asesoramiento nutricional, deportivo y emocional online.

El culturista de 50 años Xisco Serra, nacido en Palma de Mallorca, ha muerto inesperadamente tras una larga carrera dedicada al fitness, la nutrición y el cuidado de la salud. Una muerte que ha dejado en luto a todo el culturismo español y que, según sus familiares y amigos, ha sido provocada por «causas naturales tras una indisposición estomacal».

Según su entorno, Xisco Serra no sufría ningún problema de salud a destacar aunque hace ocho años (2016) fue capaz de superar un cáncer y solo un año más tarde hizo lo propio con una peritonitis aguda. El balear era un hombre dedicado al mundo del deporte y del fitness desde joven, licenciado en Ciencias de la Educación Física y dueño de su propio gimnasio, además actuaba como entrenador personal de jóvenes y atletas, algo que hacía de forma presencial y online.

Xisco Serra comenzó a entrenar a los 16 años y desde muy pronto se fue haciendo un nombre en el mundo del culturismo. Entre sus éxitos está el ser campeón de varios campeonatos de culturismo nacionales e internacionales como Mr. World y Mr. Olimpia. Una vez retirado decidió seguir formando a cientos de jóvenes a través de sus redes sociales, donde acumulaba casi 28.000 seguidores.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar el pasado sábado 4 de mayo, cuando estuvo presente en la Balear Cup, un evento en el que formaba parte de la organización y en el que recibió el cariño de asistentes y participantes. El deportista balear era una figura nacional e internacionalmente reconocida por su gran trabajo y pasión por esta disciplina, y hace semanas subió una publicación acordándose de aquellas personas que dudaron de él en el pasado: «A este chico le dijeron que no lograría nada, gracias a todos, quienes no creísteis en mi fuisteis parte de la gasolina para que a través de los años continuara».

Esta trágica noticia se une a una enorme lista de culturistas fallecidos en los últimos meses a una edad temprana. Son los casos de Marco Luis, Danilo de Campos, Joe Ladnier, Alfredo Martín, Alana Paiva, Christian Figueiredo, Neil Curry, Justyn Vicky, Jo Lindner y Catalin Stefanescu, muchos fallecidos por causas desconocidas.

Spanish ‘Mr World’ bodybuilder champion Xisco Serra dies aged 50 from ‘stomach problem’ eight years after surviving skin cancer battle as tributes are paid to ‘role model’ https://t.co/PQg1rkJ0X2 pic.twitter.com/wx0yM8AZdv

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 16, 2024