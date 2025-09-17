Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Liverpool - Atlético de Madrid de la Champions League El Liverpool - Atlético de Madrid corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en Anfield El Atlético de Madrid tiene una de las salidas más duras en esta fase de liga de la Champions League

El Atlético de Madrid afronta un partido complicadísimo contra el Liverpool en Anfield en esta primera jornada de la fase de liga de la Champions League. Los del Cholo Simeone irán a por la victoria, pero tendrán que hacerlo sin Julián Álvarez, que no ha viajado a Inglaterra por lesión. Tres fichajes de este verano como Cardoso, Baena y Almada también están en el dique seco y no estarán disponibles. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo de los colchoneros.

Cuándo juega el Atlético de Madrid: horario del partido de Champions League contra el Liverpool

El Atlético de Madrid viaja a Inglaterra para verse las caras con el Liverpool en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro colchonero afronta un duro encuentro en Anfield ante uno de los favoritos para llevarse el título cuando acabe la temporada, pero en el recuerdo de los hombres del Cholo Simeone está la remontada en 2020 antes de la pandemia, pero también años atrás en unas semifinales de la Europa League donde se cargaron a los reds gracias a un gol de Diego Forlán.

A qué hora se juega el Liverpool – Atlético de Madrid de la Champions League

La UEFA ha programado este frenético Liverpool – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 17 de septiembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en las inmediaciones de Anfield para que el encuentro entre británicos y madrileños comience de manera puntual.

Dónde ver en directo por TV online el partido Liverpool – Atlético de Madrid

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los encuentros que se disputen en la máxima competición continental. Este Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que se trata de un canal de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye todo el fútbol europeo para disfrutar del partidazo de Anfield.

Además, todos aquellos hinchas del conjunto colchonero y seguidores de las diferentes competiciones europeas en general también podrán ver este partidazo en directo en streaming y en vivo online Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se podrá acceder a su página web con un ordenador.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra cada semana en la que se dispute la máxima competición del viejo continente. Publicaremos la crónica del Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League cuando suene el pitido final y posteriormente compartiremos las reacciones relevantes que lleguen desde Anfield.

Dónde escuchar por radio en directo el Liverpool – Atlético de Madrid

Todos aquellos aficionados del combinado dirigido por el Cholo Simeone que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Liverpool – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League deben conocer que lo podrán escuchar por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con Anfield para contar todo lo que esté sucediendo en el choque de los rojiblancos.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Liverpool – Atlético de Madrid

El estadio de Anfield, situado en el distrito del mismo nombre, será el escenario donde se dispute este emocionante Liverpool – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este campo es uno de los más históricos del viejo continente y fue inaugurado en 1884, mientras que tiene capacidad para acoger a 61.276 espectadores. Los colchoneros sólo han conseguido ganar en una ocasión allí, que fue la citada anteriormente en 2020 cuando consiguieron remontar y llevarse el triunfo por 2-3 en los octavos de final de la Liga de Campeones.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Maurizio Mariani para que imparta justicia en este emocionante encuentro Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará su compatriota Marco di Bello, que analizará todas las acciones polémicas para, en caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada en cuestión a la pantalla que estará instalada en la banda de Anfield.