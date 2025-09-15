El Atlético arranca la Champions con la lección del año pasado aprendida, consciente de que, como quedó demostrado, entrar entre los ocho primeros no es ninguna garantía. Por supuesto que conseguirlo sería una gran noticia, porque de entrada permitiría saltarse una eliminatoria, pero la experiencia de ver al PSG proclamarse campeón tras haber quedado casi eliminado en la fase de grupos es una enseñanza que hay que asimilar en esta segunda temporada del nuevo formato. De hecho, son muchos en el club los que creen que la obsesión por acabar entre los ocho primeros perjudicó gravemente la pelea por la Liga en el curso anterior.

Es bastante probable que, si se pudiera dar marcha atrás, y sabiendo lo que sucedió después, no se hubiera dado tanta prevalencia al choque ante el Bayer Leverkusen y en cambio se hubieran cuidado más los partidos en casa ante Villarreal y Celta que acabaron con dos empates muy dolorosos, porque significaron perder cuatro puntos que luego se echaron mucho de menos. Todo el esfuerzo efectuando en Champions no sirvió para nada ya que se cayó en octavos de final, y esa es una lección que, sabiendo las peculiaridades del nuevo formato, el Atlético aprendió de la forma más dura posible.

En este escenario, el partido del miércoles en Anfield Road se plantea bajo otros condicionantes. De entrada, a Julián Álvarez no se le va a arriesgar si no es estrictamente necesario, y no parece que ese sea el caso. El argentino está mejor, pero ni mucho menos ha recuperado el 100×100 de sus facultades, y lo más probable es que no sea titular o, de hecho, que incluso ni siquiera viaje.

Hancko está en principio descartado para este partido, como contó ayer OKDIARIO, y parece que para los más inmediatos, mientras que Le Normand y Nico González sí que están en condiciones. Se trata del primer partido del grupo y en principio el Liverpool parte como indiscutible favorito. El Atlético irá a por todas, pero tiene claro que el choque que realmente le interesa es el primero en casa del 30 de septiembre ante el Eintratch de Frankfort. En ese sí que no se pueden escapar los tres puntos porque el grupo es difícil y para asegurar la clasificación hay que convertir el Metropolitano en un fortín.