Simeone: «Debíamos esta victoria a nuestra gente»

Diego Pablo Simeone ha analizado en rueda de prensa la victoria crucial del Atlético ante el Villarreal en el Metropolitano después de los problemas que tuvo el equipo en el arranque de temporada. Hasta este sábado, el cuadro colchonero no había saboreado aún el hecho de sumar tres puntos. Sin embargo, el parón de selecciones ha servido para poner fin a una sangría que empezaba a preocupar en el club.

«El equipo venía haciendo partidos donde merecía un poco más. Hoy teníamos la necesidad de sumar tres puntos. El equipo jugó y entendió muy bien. Nos enfrentábamos a un equipo que venía muy bien, porque contragolpeando son muy buenos. Lo controlamos de menos a más. Ajustamos en la segunda parte y logramos que hubiera la sensación de que no pudieran lastimarnos. Nos ayudó el golazo de Nico e hicimos un gran esfuerzo colectivo para que viniera».

Un partido en el que hubo rotaciones pensando en Liverpool. Jugadores como Koke y Griezmann fueron titulares y demostraron tener templanza para manejar el partido. Algo que avaló el técnico argentino: «No era un día más. Venimos de sacar dos puntos en tres partidos, se lo debíamos a nuestra gente. Ahora a pensar en el Liverpool. Cuando hablo de ellos, me emociono porque son historia del Atlético. Están dentro del grupo sabiendo el lugar que van. a ocupar. Hoy les tocaba jugar para que la jerarquía que ellos tienen y así transmitirlo al equipo».

En la primera parte se mostró la mejor imagen en lo que va de temporada de los rojiblancos, algo que Simeone destacó :»Hicimos 30 minutos muy buenos donde el gol vino de una presión del campo rival. Me voy satisfecho con el equipo. Fue compacto y creciendo defensivamente. No hubo ansiedad y apuro que el ambiente había generado. Era un rival muy peligroso y creo que lo controlamos muy bien».

Sobre las lesiones, Simeone fue cauto y esperará a las próximas horas para conocer el alcance de lesiones como la de Julián Álvarez y Hancko: «Hasta mañana que se levante y vea las molestias no sabremos nada. Esperemos que no sea nada y confiamos que esté lo más rápido posible».

«No hablamos con el médico de cada uno de los que han salido del campo por una molestia. En general son golpes, a Hancko se le dobló el tobillo un poco y mañana tendremos más información de lo que tiene».

El Atlético es provisionalmente noveno con cinco puntos, a siete del Real Madrid y a dos del Barça con un partido menos. Aunque cortó la sangría, Simeone siente que aún tiene trabajo por hacer: «Nosotros estamos en una exposición que implica querer ganar. La gente viene a ver un espectáculo, no a ver una persona. Y cuando hacen eso, quieren una devolución. Nosotros hasta ahora no la habíamos hecho y es normal que la gente lo quiera. Nadie vive del pasado ni del futuro. Estamos en el ahora, y la gente quiere ver un equipo que juegue. Hicimos un partido importante ante un rival que nos cuesta mucho».