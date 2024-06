¿Por qué el Borussia Dortmund viste de amarillo?: el secreto está en la religión

Llega la final de la Champions League 2023-24 y en ella participan un equipo de los considerados favoritos cada edición del torneo, como el Real Madrid, y otro que acostumbra a ir de tapado, pero que vuelve a luchar por lo máximo en Europa. El Borussia Dortmund es un equipo de nivel y que cuenta con una estructura basada en la juventud y la veteranía que le hace ser uno de los clubes más queridos del continente. Sus colores, amarillo y negro, destacando el primero, también llaman mucho la atención y el origen de ellos es cuanto menos curioso, ya que no siempre el Dortmund vistió de amarillo.

Hablar del Borussia Dortmund es hacerlo de un equipo de los históricos de Alemania. Siempre eclipsado, como sucede con el Bayer Leverkusen, el Hertha de Berlín o el RB Leipzig, por el todopoderoso Bayern de Munich, además de en territorio nacional, el Dortmund se ha conseguido hacer un hueco en Europa gracias a su buena confección de plantillas, conocimiento del fútbol y entendimiento de la gestión de este deporte.

Para el recuerdo queda, por supuesto, el título de campeones de la Champions League en la temporada 1996-97, con Stefan Klos, Mathias Sammer o Lars Ricken como estiletes, o el buen hacer del equipo en los primeros años de la década de 2010, en los que Marco Reus, Mario Gotze y Robert Lewandowski eran estiletes junto a, entre otros, un Mats Hummels que sigue como titular hoy en día en el equipo amarillo.

La historia del Borussia Dortmund y el amarillo

En estos días, todo el que conozca al Borussia Dortmund sabe que sus colores son el amarillo y, en menor medida, el negro. Esta mezcla distingue a este equipo como a ningún otro en Europa, pero lo icónico de la entidad no siempre estuvo y en sus primeros años, el Dortmund no lucía el amarillo en su camiseta, si no otros colores con los que hoy no se les asociaría.

Fundado en el año 1909, el Borussia Dortmund se estrenó como club con una camiseta de rayas blancas y azules. Estos colores estaban asociados a la iglesia católica y venían acompañados de una franja diagonal roja. Más allá de lo extraño del diseño y de su origen, lo que sí es seguro es que no se parecía en nada a la camiseta, de color amarillo, con la que han hecho historia en el fútbol europeo y en competiciones como la Champions League.

El motivo del cambio en la historia del club

En 1913, cuatro años después de la fundación, el Borussia Dortmund cambiaría para siempre y es que el club absorbería a todos los equipos de Dortmund, entre los que estaban el Rhenania, el Britannia y el Deutsche Flagge. Los católicos, por tanto ya no eran la mayoría ni la exclusividad de la entidad y los miembros protestantes propusieron una votación para que cambiaran los símbolos del club y también el color de la camiseta.

Para contentar a todos, se realizó dicha votación y como resultado, el Borussia Dortmund cambió el azul, el blanco y el rojo por el color amarillo en su camiseta por el que se le conoce en la actualidad. Además, en sus primeros años también llevaría la B del Britannia en el pecho, aunque aquello ya se abandonó, dejando el amarillo como distintivo principal de un club muy destacado entre cuantos compiten en el fútbol europeo en la actualidad.