Carles Puyol ha confesado que vivió la misma situación que Ronald Koeman el domingo al salir del Camp Nou. Una gran cantidad de aficionados rodeó su coche cuando se marchaba del estadio tras el Clásico con insultos, selfies, silbidos y pidiendo su destitución. Desde el club lo han condenado y el ex capitán azulgrana asegura que esa gente «no nos representa a los barcelonistas».

«A mi me pasó lo mismo que a Koeman al salir del Camp Nou, me asusté. Esas personas no representan para nada a los culés. Yo salí unos minutos antes y también me dieron golpes en el coche. Salí con el coche y empezaron a picar. Es peligroso porque les puedes atropellar. Yo iba con un coche muy pequeño y no les podía hacer mucho daño pero si se te tiran encima del coche entonces es peligroso. Si me insultaron o no no lo se porque iba escuchando la radio», comentó Carles Puyol durante un torneo benéfico de pádel en beneficio de la lucha contra el cáncer infantil.

«Es una situación muy peligrosa. He visto muy poco lo de Koeman en redes sociales pero a mi se me tiraron encima del coche, yo me quedé sorprendido y puede pasar algo. Como iba tirando poco a poco entonces empezaron a picar al coche. Entiendo perfectamente que Ronald y su mujer lo pasaran mal y esto hay que evitarlo», añadió.

El ex jugador, toda una leyenda de la entidad, lamentó los hechos y sacó la cara por el equipo pese al mal partido y confía en que reviertan esta situación. «Estamos en una etapa que se nos acaba de ir el mejor jugador de la historia y es un equipo en construcción. El Barcelona siempre tiene que luchar por los títulos, puede jugar mejor o peor. Lo que se le tiene que exigir a los jugadores es que den siempre el máximo».

Puyol alaba a Eric García

Puyol también habló sobre Eric García y se deshizo en elogios hacia él. «Me parece un magnífico futbolista. Está totalmente capacitado para jugar en el Barcelona y ayer fue uno de los mejores junto a Busquets», dijo en referencia al encuentro del ex del Manchester City en el Clásico.

En última instancia se mojó sobre las convocatorias de Luis Enrique: «Le conozco desde hace tiempo y estoy convencido que lleva a los mejores, si hubiera cinco jugadores del Madrid para llevar los llevaría. Recuerdo lo que se le criticó por no llevar a Sergio Ramos a la Eurocopa y a día de hoy Sergio sigue sin poder jugar, le deseo la más pronta recuperación a Sergio, pero no he leído todavía disculpas a Luis Enrique por lo que le criticaron».