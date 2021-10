«Esto es lo que hay», decía Ronald Koeman hace unas semanas tras caer por 0-3 en el Camp Nou ante el Bayern de Múnich en la primera jornada de Champions League. Algo más de un mes después, con parte de la plantilla recuperada y con pocos efectivos que no estén operativos, tocó el Clásico y la sensación que quedó fue la misma, esto es lo que hay. En el centro de la diana parece estar el holandés, al que la afición increpó tras el partido, pero sus jugadores no se salvan de la terrible imagen que dejó el Barça ante el Real Madrid en una nueva derrota en el feudo culé a manos del eterno rival. Hay muchos señalados.

Que Carlo Ancelotti le ganó la partida a Koeman es evidente, sobre el césped del Camp Nou se vieron dos equipos muy diferentes, con sus nombres, estrellas y características dispares pero con un aptitud plenamente contrapuesta: la identidad. Bien lejos queda aquello del ADN culé y el tiki-taka, en el Clásico se vio a un equipo sin alma, desarmado, inconexo y principalmente por jugadores que están bien lejos de su mejor nivel futbolístico, independientemente de que sea demérito del propio jugador o de Koeman, incapaz de sacar lo mejor de ellos.

Uno de los grandes señalados fue Frenkie de Jong. El holandés lleva semanas alejado de su mejor nivel y en un partido como el Clásico se constató lo que se presuponía. No queda claro si es la ausencia de Pedri o la aparición de Gavi, pero el holandés lleva en torno a un mes muy por debajo de sus prestaciones habituales. Desaparecido en el juego combinativo del equipo, incapaz de romper líneas e incluso torpe y lento en la toma de decisiones.

Ante el Madrid dio un incomprensible pase atrás directo a Benzema que casi aprovecha Vinicius para hacer el 0-2. Se quedó inmóvil tras el grave error. De hecho, fue uno de los sustituidos por Koeman en la segunda parte, algo muy inusual en el holandés, sobre todo si hablamos de un Clásico. Esta temporada solo había sido sustituido en el duelo ante la Real Sociedad de la primera jornada.

Otro señalado fue Memphis Depay. El holandés llegó como la gran sensación del Barça tras un mercado de fichajes algo ruinoso, era la esperanza, la novedad, y no empezó mal. Sus goles dos goles y asistencia en las tres primeras jornadas hizo pensar que podía apuntar alto, que se podía echar el equipo a su espalda, pero se ha ido diluyendo con el paso de los partidos. Ni como referencia ni como extremo ha terminado de explotar. Cuatro goles y dos asistencias en estos nueve partidos de Liga, y a cero en Champions pese haberlo jugado absolutamente todo salvo un cuarto de hora del duelo ante el Dinamo de Kiev. Ante el Madrid ni tiró a puerta y perdió 17 balones.

Vinicius retrata a Mingueza

En otra línea diferente, pero señalados igualmente, están otros jugadores como Mingueza o Eric García. Jóvenes, de La Masía, pero con rendimiento alejado de lo que se espera en el Barcelona. El que fue lateral diestro durante los primeros 45 minutos del Clásico sufrió una serie de catastróficas desdichas de la mano de Vinicius. El brasileño, con la inspiración desbordada, no paró de encarar y de ganar todas y cada una de las batallas que le planteó a Mingueza. De hecho, en el 0-1, es el lateral el que salta a presionar al madridista con velocidad y este le quiebra fácil para iniciar el contragolpe con todo el campo libre.

El caso de Eric fue diferente, en los momentos claves donde tuvo que imponerse fue donde perdió. Se pasó toda la tarde persiguiendo a Benzema con poca fortuna y fue el gran señalado en el gol de Lucas Vázquez, que está mucho más vivo y le gana un par de metros en cuestión de segundos para empujar el balón del 0-2. Eric le tenía ganada la posición pero estuvo débil.

No fue tampoco el día de Gavi, tampoco el de Sergi Roberto a su entrada, intrascendente, por no hablar de un Luuk de Jong que no termina de cuajar con la elástica blaugrana. El Barça cayó sólo 1-2 en el Clásico en un partido que, por sensaciones, pudo ser otra tarde negra en la remembranza culé.