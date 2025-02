El público de la Super Bowl abuchea a la musa del ‘wokismo’ Taylor Swift mientras ovaciona a Trump

La celebración de la final de la Super Bowl 2025, disputada este domingo en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Estados Unidos), ha dejado una de las imágenes más virales en las redes sociales, el masivo abucheo a la cantante Taylor Swift, una de las caras del movimiento woke, por parte del público cuando apareció en el videomarcador del estadio.

La cantante de Karma, y actual pareja de Travis Kelce (jugador de los Kansas City Chiefs) no fue bien recibida por la afición, quienes expresaron su descontento al verla, algo que pilló por sorpresa a la cantante, que no ocultó su impresión al mirar a su acompañante con un gesto de incomodidad y múltiples risas.

La cantante vio el partido desde una suite de lujo, donde estuvo acompañada por personalidades como la actriz Blake Lively, la diseñadora Ashley Avignone, el productor musical Riotusa, y la cantante Lana del Rey, además de su madre, Andrea Swift, y otros miembros de su círculo cercano.

Swift ha sido una presencia notable en los eventos de la Super Bowl en los últimos años, aunque hasta ahora no ha encabezado el mítico espectáculo que se celebra durante medio tiempo.

En la otra cara de la moneda estuvo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que fue recibido con una gran ovación por parte de los asistentes al partido. Además, Trump también se ha convertido en el primer presidente en acudir a una final de la Super Bowl.

Alrededor de 200 miembros de las fuerzas de seguridad se desplegaron por la presencia de Trump en la gran final, lo que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad en la ciudad, especialmente tras el atentado terrorista en la calle Bourbon el pasado 1 de enero. Las medidas incluyeron despliegues de drones, unidades tácticas, perros detectores de explosivos y cierres estratégicos de carreteras para garantizar la seguridad de los asistentes.

El presidente Donald Trump, su hija Ivanka Trump y el comisionado de la NFL, Roger Goodell, vieron la Super Bowl desde la suite de la propietaria de los New Orleans Saints, Gayle Benson.

🚨 President Trump makes history by becoming the first sitting U.S. President to attend a Super Bowl pic.twitter.com/r3up7JWdXl

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 9, 2025