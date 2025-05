El PSG ya tiene su primera Champions después de ganar la final de este sábado en Múnich con un baño histórico al Inter de Milán (5-0). Luis Enrique gana su segunda Copa de Europa en un partido donde no hubo color. El equipo francés dominó la final de principio a fin. La goleada pasará a la historia. Achraf marcó el primero, Doué firmó un doblete, Kvaratskhelia hizo el cuarto y Mayulu firmó la histórica manita.

No hubo color en la final de la Champions de este año. El PSG consiguió, por fin, el gran objetivo de Qatar después de gastarse más de 2.000 millones en fichajes durante los últimos años. Sin Mbappé, sin Neymar y sin Messi. Con un equipazo muy serio. Fue un baño a un Inter que se hizo pequeño. Un 5-0 incontestable con el joven Doué como estrella de la final. La mayor goleada en una final de la Champions en toda la historia.

Múnich y el Allianz Arena buscaban campeón de la Champions League en una final sin el Real Madrid. Se hace raro que no estén blancos. Pero el fútbol es así y llegar a una final de la Copa de Europa no es nada sencillo. El PSG buscaba la primera de su historia después de gastarse más de 2.000 millones con Qatar al frente. El Inter quería su cuarta después de 15 años sin ganarla.

Luis Enrique apostó por Doué en ataque para completar su gran tridente con Dembélé y Kvara. En el once el español Fabián Ruiz esperando hacer historia. En el Inter la apuesta en defensa fue Pavard con Lautaro y Thuram arriba. Sin más sorpresas. El Barça no estaba en esta final por culpa o gracias a este Inter.

Achraf y Doué dejaron la final en bandeja para el PSG

Empezó mucho mejor la final el PSG. Los de Luis Enrique pusieron su presión casi en el área italiana buscando asfixiar al Inter. Y le salió a las mil maravillas. El 1-0 tardó 12 minutos en llegar. Vitinha se inventó un pase magistral que dejó a Doué solo en el área y este también dejó solo a Achraf ante la portería. No falló el lateral marroquí a puerta vacía. 1-0 y perdón a su ex afición. El ex del Real Madrid quería su segunda Copa de Europa.

El PSG estaba dominando a lo bestia. Tenía el control del partido. Y a los 20 minutos llegó el segundo. El Inter no estaba en el partido. No se encontraba. Inició la jugada del segundo Pacho salvando una pelota en línea de fondo. Increíble. La jugada la continuó Dembélé desde la banda, cambió la orientación a Doué y la gran apuesta de Luis Enrique marcó el 2-0. Su disparo lo despejó Di Marco y despistó a Sommer.

La final empezaba a decidirse en tan solo 20 minutos de partido. 2-0 a favor de un PSG muy superior. A partir de ahí, el Inter empezó a coger vida, pero no era capaz de hacerle cosquillas a la defensa parisina. Thuram tuvo la ocasión más clara en el minuto 36 con un cabezazo que se fue desviado por poco. El Inter no tiró a portería en los primeros 45 minutos. Así era imposible.

Comenzó la segunda parte y las sensaciones eran las mismas. Lo intentaba el Inter con muy poco éxito mientras el PSG a la contra quería sentenciar. Kvara tuvo un buen disparo que se fue alto por muy poco a los 50 minutos de partido. Obligado, tres minutos después, hizo Inzaghi sus dos primeros cambios. Quitó a Di Marco y a Pavard para meter a Bisseck y a Zalewski.

Pasada la hora de partido, el Inter de Milán continuaba sin disparar a portería. No encontraba el camino. Y no tenía soluciones. Las caras de los hinchas italianos en la grada eran un poema. Estaban hundidos. No encontraban la manera de meterse en la final.

Dos cambios más hizo Inzaghi en el minuto 63. Se fue Bisseck lesionado después de entrar ocho minutos antes. Todo era un desastre en el Inter. Entraron Darmian y Carlos Augusto.

Doué sentencia la final

Doué sentenció la final. Lo hizo a los 63 minutos de partido. Detalle de mago de Dembélé en el centro del campo, pase al espacio de Vitinhia y Doué en carrera no falló ante Sommer. Golazo y 3-0 a favor del PSG en una final donde no hubo color. Dos goles y una asistencia para un Doué que era el gran hombre de la final.

Quitó Luis Enrique a Doué, el gran hombre del partido, en el 66 y le dio minutos a Barcola. Era el hombre del partido. El abrazo que le dio el entrenador español era el de dos campeones de Europa.

Goleada para la historia

Pero la goleada tenía un capítulo más. Kvaratskhelia firmó el 4-0 en el minuto 73. Contragolpe perfecto y en el mano a mano no falló ante Sommer. La goleada era un escándalo. Corrió toda la banda Luis Enrique para celebrar la primera Champions del equipo parisino. Y en el 75 llegó el primer disparo a puerta del Inter con Thuram. Fue demasiado flojo.

Barcola tuvo el quinto en sus botas, pero perdonó. Los olés sonaban en la grada parisina en Múnich. Era un baño histórico pocas veces antes visto. Y Mayulu recién entrado, tras el pase de Barcola, hizo historia. 5-0 con otro golazo. El PSG firmaba la mayor goleada de la historia en una final de la Champions.