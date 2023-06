El PSG anuncia la salida de Sergio Ramos

Sergio Ramos no continuará en el PSG. El club y el jugador han comunicado que este sábado el central jugará su último partido con la camiseta del conjunto parisino tras no renovar. «Gracias Ramos», publicó el campeón de la Ligue 1 en sus perfiles oficiales acompañado de unas imágenes del ex madridista durante esta temporada.

Por su parte, el central dio las gracias a la afición en un emotivo mensaje: «Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al PSG. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: ¡#AllezParis!».

El de Camas llegó a París en el verano de 2021 tras no renovar con el Real Madrid y firmó por dos temporadas. Desgraciadamente, las lesiones que arrastraba del año anterior retrasaron su debut y estuvo casi cinco meses recuperándose. Su primera aparición con el equipo parisino fue el 28 de noviembre en la Ligue 1 contra el Saint-Étienne donde disputó los 90 minutos. Sin embargo, una nueva lesión le volvió a apartar un tiempo de los terrenos de juego.

Este año había conseguido encontrar la regularidad, las lesiones le han respetado y se llegó a convertir en titular indiscutible en el centro de la defensa. Pero eso no ha sido suficiente para renovar con el PSG. El club planea una revolución en el equipo y por el momento ya han comunicado las marchas de dos estrellas, Leo Messi y Sergio Ramos. Ambos llegaron en 2021 en busca de intentar ganar la Champions pero se han quedado muy lejos del objetivo en ambas temporadas y la entidad gala ha decidido que no continúen.

Así, Sergio Ramos no seguirá en el Paris Saint Germain y este sábado disputará su último partido en el Parque de los Príncipes. El ex del Real Madrid, junto al argentino, se despedirá de la que ha sido su afición durante las últimas dos temporadas. Ahora se abre una nueva vía para el de Camas. Habrá qué esperar para ver dónde continúa su carrera el central.