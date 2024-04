La prueba definitiva para el regreso de Rafa Nadal

Rafa Nadal puede volver al circuito ATP antes de lo previsto, teniendo en cuenta las malas noticias que dejó tras su renuncia a disputar el Masters 1000 de Montecarlo. El tenista balear tenía como una de las prioridades de su calendario jugar en España y el Trofeo Conde de Godó es su meta para regresar a la competición oficial. Las molestias en el abdominal parecen haber remitido y ahora, Nadal se enfrenta a la prueba definitiva para su retorno.

Junto con su equipo, Nadal viaja este miércoles a Barcelona, donde se entrenará en las pistas del RCT Barcelona en busca de las sensaciones necesarias para lanzarse a la disputa del Trofeo Conde de Godó. Este hecho, el de viajar hasta el lugar del torneo, supone un paso más en la recuperación de Rafael, toda vez que en la semana anterior, no se atrevió a hacerlo con destino Montecarlo debido a unas molestias físicas en el abdominal que le impedían sacar con fluidez.

En Barcelona, Rafa Nadal podrá encontrar los entrenamientos de nivel que busca para intentar superar este último escollo antes de materializar su permanencia en el cuadro final del Trofeo Conde de Godó, que se sortea el sábado. Para entonces, Nadal ya sabrá si su regreso en el año 2024, que puede ser el de su retirada definitiva en el tenis, puede darse en Barcelona, o si tendrá que esperar hasta más adelante, en Madrid, Roma o incluso directamente en Roland Garros.

Tal y como adelantó la Cadena SER, la intención de Nadal es volver a jugar en Barcelona, un torneo muy especial para él, más allá de los 12 títulos conquistados en la Ciudad Condal. El RCT Barcelona fue el club para el que Rafa compitió en sus inicios y la pista central del complejo es la Pista Rafa Nadal. Todo ello, sumado a jugar en casa y con una afición siempre volcada, le llevan a hacer este esfuerzo, para el que no se vio preparado en Montecarlo, quizá con un ojo puesto en las competiciones españolas sobre tierra batida que venían en las semanas siguientes.

Nadal se prueba desde este miércoles en el Godó

El primer entrenamiento de Rafa Nadal en Barcelona está programado para este miércoles, a partir de las 17:00 horas. Cabe resaltar que Nadal no ha dejado de entrenarse en las últimas semanas, incluyendo el día que viajó a Sevilla para animar al Mallorca en la Copa del Rey, por lo que verle en pista no es, per se, una novedad. Si supone un cambio que lo haga en el lugar en el que el próximo lunes 15 de abril comienza el Trofeo Conde de Godó, que podría ser su primer torneo oficial desde que jugara en la primera semana de enero en Brisbane.

Nadal está inscrito desde hace muchas semanas entre los tenistas participantes en el Trofeo Conde de Godó, torneo al que acudiría, en caso de confirmar participación, con ranking protegido, y en el que debutaría en primera ronda, sin ser considerado cabeza de serie. El estreno de Nadal se daría el martes, posiblemente en torno a las 16:00 horas, en lo que supondría un auténtico acontecimiento para el torneo español y, en general, para el mundo del tenis. Sin embargo, Rafa aún tiene que dar varios pasos para sellar su regreso.