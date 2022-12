El triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ha llevado a la locura a prácticamente todos los aficionados del país sudamericano. Incluso los que a priori se les distingue como más comedidos han hecho cosas de las que sabían que podían arrepentirse, pero todo con tal de apostar porque los suyos hicieran historia. Es el caso del ex tenista Juan Martín del Potro, obligado a retirarse por las lesiones y que prometió que regresaría al circuito si Argentina lograba la tercera estrella.

El festejo de Delpo era máximo a través de las redes sociales, donde mostraba su felicidad extrema tras ver como Argentina podía con Francia y lograba el ansiado título de campeón del Mundo. «Eso que tanto nos decían nuestros abuelos, viejos… Hoy lo vivimos y sentimos por primera vez!!! Gracias», escribía Juan en su cuenta de Twitter, donde también cayeron publicaciones venerando a Leo Messi, junto con el hastag #ArgentinaCampeónDelMundo.

Sin embargo, por el camino, Del Potro había dejado una promesa que ahora deberá cumplir o, como él mismo dijo, hará todo lo posible por hacerlo. Fue con un usuario en las redes sociales, que contestaba a un tuit previo del ex tenista. En este, el seguidor incitó a Juan Martín a regresar al circuito profesional en caso de que Argentina ganara el Mundial en Qatar, y no en un torneo cualquiera, si no en el US Open, en el que Delpo pudo levantar los brazos en el ya lejano 2009.

«Delpo, si sale campeón Arg, jugás el US Open el año que viene, qué opinas?????», le escribió el seguidor, a lo que Juan, ni corto ni perezoso, ni tampoco sabedor entonces de que Argentina ganaría el Mundial, contestaba. «Dale, hago lo posible».

Dale, hago lo posible — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) December 14, 2022

Del Potro da motivos para soñar

Esto sucedió el 14 de diciembre, tras la semifinal ante Croacia y el 18, cuatro días después, Argentina se proclamaba campeona del mundo, llevándose por delante la promesa de Juan Martín del Potro, que ahora debería cumplirla. La cuenta oficial de la ATP no olvidó lo que dijo el que es uno de los más queridos de la historia reciente del circuito, y le envió un emoticono para que respondiera qué iba a hacer con su promesa. «Os actualizaré en unos días», respondía Del Potro, que deja la esperanza a sus fans de que el triunfo de la albiceleste en el Mundial de fútbol traiga de la mano un último baile suyo en el próximo US Open 2023.