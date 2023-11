El profe Ortega, fuera de la foto de la renovación

El Atlético acaba de hacer oficiales las fotos de la renovación de Simeone y en una de ellas aparece el Cholo con casi todo su equipo técnico junto al presidente Enrique Cerezo. Casi todo porque hay una ausencia significativa, la del preparador físico «profe» Ortega, que no ha sido incluido en la imagen sin que se conozcan los motivos. El futuro de Ortega lleva mucho tiempo estando en el aire porque se le culpa de las múltiples lesiones musculares que azotan al equipo. A sus 65 años, además, él mismo parece ser el primero en dar un paso hacia atrás.

A Ortega se le achaca que sus métodos han quedado anticuados y que esa es una de la razón por la que los futbolistas, sometidos ahora a mucha mayor carga de partidos, caen como moscas con problemas musculares que en muchos casos parecen evitables. Un caso evidente es el de Memphis Depay, que con problemas en el sóleo se ha perdido ya once partidos en lo que llevamos de temporada. Con Giménez pasó algo parecido y Savic es también un habitual de la enfermería, al igual que Lemar y muchos otros. En realidad no hay ninguno que no haya caído, con independencia del tiempo que haya necesitado para recuperarse.

Simeone ha mantenido hasta ahora toda su confianza depositada en el profe Ortega, pero su ausencia de la foto oficial de la renovación resulta reveladora. El preparador físico, además, tensó la cuerda el año pasado al marcharse al Mundial de Qatar con la selección uruguaya, delegando en sus ayudantes el trabajo del primer equipo del Atlético durante el mes de parón que hubo en la Liga, y esa fue una situación que no gustó nada en el club.

Habrá que esperar hasta que termine la temporada o hasta que Simeone quiera ser más específico en el caso del profe Ortega, pero pinta a que en el curso 24-25 va a haber relevo en la preparación física del equipo.