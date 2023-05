La previsión de lluvias torrenciales hace peligrar el GP de Emilia-Romaña de Fórmula 1

El mal tiempo azota con fuerza a la región de Emilia-Romaña en las últimas semanas y pone en serio riesgo la disputa del gran premio. La Fórmula 1 visita este fin de semana el mítico trazado de Imola en medio de la amenaza por fuertes tormentas este fin de semana. La región ya ha declarado el estado de alerta roja por las consecuencias que pueden deparar las fuertes lluvias.

De hecho, hace apenas unas semanas se produjeron inundaciones en varios ríos de la región, que han provocado dos muertos y evacuaciones masivas. En la semana del gran premio, la zona sigue en alerta roja por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, aunque se espera que las lluvias sean más fuertes a principios de esta semana y vayan cediendo conforme se acerque el fin de semana.

No obstante, las lluvias podrían marcar el GP de Emilia Romaña donde la Fórmula 1 introducirá una nueva medida en la clasificación: todos usarán los mismos neumáticos durante las tandas. Además, introducirán también un nuevo neumático de lluvia extrema sin necesidad de usar mantas térmicas para mantener la temperatura del mismo. Estos neumáticos podrían llegar a estrenarse en Imola ya que podría darse una carrera pasada por agua. A día de hoy hay inundaciones en las inmediaciones del circuito.

Imola 2 days before the start of the race weekend pic.twitter.com/fE6E1QswIs

— Aston Martin F1 updates (@startonpole) May 16, 2023