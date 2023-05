La Fórmula 1 se sube «a bordo del tren de Fernando Alonso»

«Todos a bordo del tren de Fernando Alonso». Así comienza una nueva publicación en forma de guiño por parte de la Fórmula 1 hacia el piloto Aston Martin. El bicampeón del mundo sigue levantando expectación dentro del paddock del Gran Circo y está vez ha sido turno de los canales oficiales de la competición de las cuatro ruedas a raíz del espectacular inicio del asturiano en esta temporada 2023.

Y es que Fernando Alonso nunca había tenido tantos puntos después de las primeras cinco carreras en una temporada. Desde que diera comienzo de manera oficial el campeonato allá por el 5 de marzo en el Gran Premio de Bahréin, el asturiano se ha subido al podio en cuatro de las cinco carreras disputadas. Todas ellas en la misma posición, la tercera del cajón y siendo en el GP de Azerbaiyán cuando no pudo descorchar el champán al quedar en cuarta posición.

Estas cuatro subidas al cajón le han permitido a Fernando Alonso sumar un total de 75 puntos, el tercer clasificado del campeonato tan sólo por detrás de los dos pilotos de Red Bull. Max Verstappen, que parece inalcanzable, suma ya 119 puntos, mientras que su compañero Checo tiene 105.

Este gran inicio de temporada ha hecho soñar a los aficionados españoles a la Fórmula 1 con que Fernando Alonso pueda lograr la ansiada victoria 33 de su carrera. De hecho, fue hace relativamente pocos días cuando se cumplieron 10 años desde la última lograda en el Gran Premio de España de 2013.

Ni con el Ferrari, que estuvo a punto de ganar el campeonato entre 2010 y 2014 consiguió mayor puntuación en las cinco primeras citas del Mundial. Ha sido ahora, con el Aston Martin y después de un verano lleno de mejoras dentro del monoplaza cuando Fernando Alonso ha logrado una cifra que le permite soñar con podios en cada carrera y, quién sabe, si con más de una victoria.

All aboard the Alonso hype train! 🚂

Fernando has never had more points after the opening five rounds of a season 😳#F1 pic.twitter.com/5DO8Et4kXX

— Formula 1 (@F1) May 15, 2023