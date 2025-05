La prensa de Cataluña ataca a un ex jugador del Barça por denunciar que fue obligado a hablar catalán

La prensa de Cataluña ha ido con todo al ataque contra Emmanuel Petit por su libro autobiográfico que escribió y publicó en 2008 en el que denunciaba las presiones recibidas para hablar catalán durante la temporada que jugó en el Barcelona (2000-01). El ex jugador de 64 años es leyenda del fútbol de Francia, pero su paso por el Barça no fue para nada positiva, una estancia que además quedó manchada por el linchamiento tanto de los medios de comunicación como del propio club azulgrana.

De hecho, los medios catalanes le siguen recordando algunas de sus frases en el libro en las que condenaba el hecho de ser obligado a aprender y hablar el idioma regional. Ahora, más de 25 años después de su temporada en el Barcelona y 17 más tarde de la publicación de su autobiografía, llamada A flor de piel, la prensa de Cataluña le acusa de «catalanófobo».

Petit es leyenda del Mónaco, donde jugó nueve años, y también del Arsenal, en el que sus tres grandes temporadas le llevaron a fichar por un Barça en el que nunca cuajó. Tras su única temporada en el Camp Nou, el mediocentro francés fue traspasado al Chelsea, donde puso fin a su carrera futbolística después de tres campañas.

Pese a su fugacidad, la prensa catalana no se olvida de Petit por el simple hecho de poner de manifiesto un hecho, y es que el Barcelona le presionó a hablar catalán. Concretamente, Nacional.cat le dedica las siguientes palabras: «Un mediocampista del Barça vomita contra Cataluña en su autobiografía y acusa a los catalanes de racistas por hablar catalán».

Petit siempre se arrepintió de irse a Cataluña

Petit dedicó un capítulo de su libro a su año negro en la Ciudad Condal, titulado ‘Barcelona, para mi desgracia’. En este, se recogen testimonios como el siguiente: «Cuando entré por primera vez la mayoría ni me prestó atención, ni me saludaron. Había tres clanes: catalanes, holandeses y el resto. Adiós a la unidad. Tan pronto como llegué al Barcelona la gente me decía ‘no intentes aprender castellano, tienes que aprender catalán’. Y yo les decía: ¿Estoy en España, ¿no?. Y ellos respondían: ‘No. Estás en Cataluña’.

«Entiendo que se sientan identificados con eso, pero eso está muy cerca del racismo. Hablamos de fútbol, no de política ni religión. No me gustó nada la situación en el vestuario y luego esta manera constante de obligarme a hablar en catalán, aunque sé que seguro que hará saltar a los catalanes, pero el Barcelona sigue en España y yo en realidad no lo entendía», confesó Petit en su libro.