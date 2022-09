Los partidos de la Premier League se reanudarán el próximo fin de semana después de una pausa como muestra de respeto tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Sin embargo no se trata de un retorno completo a la normalidad, ya que tres de los diez partidos de la jornada han quedado aplazados por eventos relacionados con el funeral de la reina.

Esos aplazamientos afectan a duelos importantes de aspirantes al título, como ocurre con el Chelsea-Liverpool en Stamford Bridge y el Manchester United-Leeds United en Old Trafford. La competición explicó en un comunicado que no le ha quedado otro remedio que seguir postergando partidos.

«Después de una extensa consulta con los clubes, la policía, los grupos asesores de seguridad locales y otras autoridades relevantes, no hubo otra opción que aplazar los tres partidos. Para los partidos que se jueguen durante el período de luto nacional, se rendirán homenajes a la reina en los estadios de la Premier League», expuso.

The #PL will resume this weekend after a pause to the season as a mark of respect following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.

Seven of the 10 Matchweek 8 fixtures will be played, with three postponed due to events surrounding The Queen’s funeral.

— Premier League (@premierleague) September 12, 2022