Un precandidato se lo pone complicado a Laporta: «Tengo un bombazo a la altura de Ronaldinho o Beckham»

El camino hacia las elecciones a la presidencia del Barcelona apuntan a ser muy emocionantes, principalmente por la cantidad de actores que se están sumando. Uno de ellos, el precandidato más desconocido de todos, responde al nombre de William Maddock, un empresario barcelonés que es el socio culé número 75.015, y que ha prometido confrontar a Laporta con un bombazo si sale elegido: «Tengo un bombazo a la altura de Ronaldinho o Beckham».

Mencionar a Beckham o Ronaldinho, dos de los fichajes más mediáticos de la historia de Real Madrid y Barcelona, supone un impacto inmediato, algo que ha logrado ya William Maddock, desconocido para muchos pero que ha acaparado portadas con sus declaraciones.

Su afirmación con Beckham y Ronaldinho, colocando en la diana dos de los grandes fichajes históricos de la Liga, uno de ellos emblema del Barça de hace dos décadas, conecta a muchos barcelonistas con él en esta carrera electoral blaugrana en la que, además de Joan Laporta, el gigante a derribar, también están otros precandidato destacados como Víctor Font, Marc Ciria o Xavi Vilajoana.

Ahí, entre ellos, emerge William Maddock, que se presenta como un precandidato independiente, con una propuesta que, según él mismo, busca diferenciarse claramente del resto de alternativas que concurrirán a las urnas. Así lo ha manifestado durante su intervención televisiva en El Chiringuito, donde el empresario quiso subrayar esa singularidad de su proyecto afirmando que «nuestra propuesta es diferente a las demás» y defendiendo que su equipo tiene una visión a medio y largo plazo sobre la entidad. En ese mismo sentido, aseguró que «con el tiempo podríamos cambia el Barcelona».

Para Maddock, el problema no se limita al plano deportivo. En su discurso, también introdujo un mensaje de reforma institucional al considerar que «tantos los estatutos y como funciona el club están pasados de moda y hay que renovarlo», una consigna recurrente entre los precandidatos que buscan bajar del trono a Laporta, caracterizado por una gestión férrea y presidencialista.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 💣 «Tengo un BOMBAZO a la altura de RONALDINHO o BECKHAM». ‼️ William Maddock, precandidato a la presidencia del Barça, en exclusiva con @10JoseAlvarez. pic.twitter.com/T5toGhNT30 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2026

En el apartado estrictamente futbolístico, el precandidato sorprendió con un tono continuista respecto al actual organigrama deportivo. Lejos de cuestionar la dirección del primer equipo, Maddock se mostró satisfecho con las figuras que actualmente dirigen el proyecto desde el banquillo y la secretaría técnica. En concreto, afirmó que en su entorno están «muy contentos con Hansi Flick, es una especie de salvador, y también con el director deportivo», en relación a Deco.

No obstante, el principal foco de atención de su aparición pública estuvo en la promesa de un fichaje de gran impacto mediático. Maddock ofreció algunos detalles, aunque sin revelar la identidad del futbolista. Según explicó, están «en negociaciones en Inglaterra para conseguir un jugador que estuvo en el Barcelona para que venga después del Mundial… Pero ese jugador no juega en Inglaterra», reveló, destacando que es una operación que, en sus propias palabras, supondría «un bombazo en toda regla».

El precandidato quiso además establecer un paralelismo directo con uno de los momentos más icónicos de las campañas electorales del pasado. Recordó que «en 2003 Laporta promedió a David Beckham y no lo pudo traer», y fue aún más explícito cuando se le preguntó por el nivel de la operación que tiene entre manos: «¿Si está a la altura este bombazo de Beckham y Ronaldinho? Totalmente».