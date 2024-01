Posible alineación del Barcelona ante Osasuna en la Supercopa de España: Joao Félix apunta al banquillo

El Barcelona se enfrenta este jueves 11 de enero a Osasuna en las semifinales de la Supercopa de España con el objetivo de revalidar el título Xavi Hernández planea dar forma una vez más a su once tipo, a pesar de las bajas y a la espera de alguna posible sorpresa en él tras la convocatoria que viajó a Riad. Esta será la más que posible alineación del Barcelona ante Osasuna, subcampeón de la pasada Copa del Rey.

Como hasta la fecha, con la baja Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña defenderá la portería del Barcelona en la alineación culé. El meta catalán está aprovechando su oportunidad para demostrar su valía bajo palos pese a que en estos momentos, el rumbo deportivo del equipo no esté siendo el esperado, también en parte por los goles encajados.

Por otro lado, en la zaga, con las bajas de Marcos Alonso, Joao Cancelo e Íñigo Martínez –estos dos últimos pese a viajar con el equipo–, están los que están. Jules Koundé volverá a actuar como lateral diestro por obligación aunque éste ya haya manifestado su deseo de jugar como central en varias ocasiones. Ese puesto lo tendrán en este partido Ronald Araujo y Andreas Christensen, la pareja de defensas titulares en la alineación del Barcelona ante Osasuna. Por último, en el lateral zurdo el hombre elegido será una vez más Alejandro Balde.

Pese a la inclusión de Pedri en la convocatoria, suena descabellado incluso que tenga minutos ante Osasuna y que su viaje no esté más bien pensando para una hipotética final. El Barcelona volverá a ir con lo que tiene en la medular, lo que está convenciendo a Xavi Hernández. El técnico vuelve a recurrir a Frenkie de Jong como pivote para la medular, mientras que Ilkay Gündogan ejerce de líder algo por delante junto al capitán del equipo, un Sergi Roberto al alza tras sus últimas actuaciones. Fermín, el único con opciones de dar la sorpresa en el once.

Por último, el ataque. La alineación del Barcelona ante Osasuna parece cada vez más clara. La titularidad y el partido pobre en Copa del Rey de Joao Félix, el portugués parece definitivamente desplazado de la titularidad. Ferran Torres es el elegido por Xavi para actuar como extremo izquierda, dándole valor a la meritocracia en sus alineaciones. La pareja que acompañará al español está también bastante clara. Robert Lewandowski y Raphinha tienen prácticamente garantizado su lugar en estas semifinales de la Supercopa de España ante Osasuna, con escasas opciones para Lamine Yamal o Vitor Roque, dos que bien podrían ser alternativas de refresco para el equipo en caso de que se comprometa el pase a la final donde estará un equipo capitalino, tras el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

La alineación del Barcelona

Iñaki Peña; Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ilkay Gündogan; Raphinha, Robert Lewandowski y Ferran Torres.

La alineación del Osasuna

Sergio Herrera; Areso, David García, Catena, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Oroz; Rubén Peña, Budimir y Moi Gómez.