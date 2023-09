El polémico gesto de Djokovic tras ganar a Shelton en el US Open

Novak Djokovic barrió a Ben Shelton para meterse en la final del US Open y el tenista serbio ha revolucionado las redes por realizar un polémico gesto tras vencer al tenista americano. El número 1 del mundo emuló la celebración de su rival para festejar su victoria y esta acción no ha pasado desapercibida.

Todo ocurrió después de que Djokovic cerrar su partido en la noche del viernes. Tras dar una exhibición en tres sets, celebró la victoria de forma original pero había un mensaje escondido. El serbio hizo el gesto del teléfono que en los últimos días ha sido la forma de celebrar las victoria de su rival, Ben Shelton. Para más inri, el número 1 del mundo quiso colgar el teléfono en una acción que ha dado la vuelta al mundo.

THIS LEAGUE! THIS LEAGUE! THIS LEAGUE! pic.twitter.com/M39UlKWfxu

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023