Pol Espargaró se retira del GP de Holanda

Pol Espargaró ha dicho basta y se retira del GP de Holanda de MotoGP. El piloto español ha intentado correr a pesar de las molestias por la caída en los primeros libres del GP de Alemania, pero no ha sido posible. El viernes ya reconoció que le «cuesta bastante respirar. Tengo una contractura inmensa en la espalda por ir protegiendo la zona de la costilla con el resto del cuerpo. Me cuesta mucho coger aire y me duele bastante».

El de Granollers ha intentado hacer todo lo posible para salir a pista este sábado pero finalmente no ha podido superar los problemas y Honda ha anunciado que no continuará: «Pol Espargaró, del Repsol Honda Team, no participará en lo que resta del GP de Holanda debido a las lesiones sufridas en Sachsenring».

«Desde que sufrió su caída en los entrenamientos libres 1 del GP de Alemania, Pol Espargaró ha hecho todo lo posible para recuperarse y estar en forma para la 11ª jornada del Mundial de MotoGP. Después de los entrenamientos libres 2 del viernes, Espargaró seguía con un intenso dolor y molestias. En consecuencia, siente que no es capaz de competir con una moto de MotoGP y, junto con el equipo Repsol Honda, ha elegido quedarse fuera de la carrera en Assen», asegura la fábrica del ala dorada en el comunicado.

Pol tendrá cinco semanas para recuperarse antes de la siguiente carrera. Ahora viene un parón de verano que permitirá al piloto descansar y ponerse a punto para la próxima carrera, el 7 de agosto en Silverstone: «El equipo Repsol Honda está deseando dar la bienvenida a Pol Espargaró en Silverstone después de las vacaciones de verano. Stefan Bradl seguirá disputando el GP de Holanda con el Repsol Honda Team».

