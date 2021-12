Fernando Alonso y el resto de la parrilla de la Fórmula 1 ya están de vacaciones después del espectacular capítulo final en Abu Dabi. El asturiano está satisfecho por su rendimiento en la incierta temporada de retorno a la competición y su balance es positivo. Cumplida esta primera etapa, ya puede poner en marcha la siguiente fase de ‘El Plan’, como han bautizado en Alpine al ambicioso proyecto que esperan que les permita pelear aún más arriba en 2022.

A sus 40 años y tras la retirada de Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ya es el piloto más veterano de la Fórmula 1. Sin embargo, su edad no está reñida con la ambición y ha dejado claro que no tiene fecha de caducidad a la vista, incluso que planea seguir varios años más enrolado en el Gran Circo. Sus buenos resultados en 2020 también alimentan su fuego competitivo.

Pese a estar dos años alejado de la competición, tiempo en el que probó todo tipo de aventuras como el Rally Dakar o diversas carreras de resistencia, Fernando Alonso no volvió oxidado y ha firmado la décima posición final en el Mundial. Con un total de 81 puntos, ha batido a su compañero Esteban Ocon (74) y logró acabar tercero en el Gran Premio de Catar, su primer podio desde 2014 y el número 98 de su carrera. Un resultado inmejorable para alentar ‘El Plan’.

«Ha sido una temporada buena. A partir de Bakú cuando encontramos una regularidad que no encontramos al principio y con el equipo hemos limando algunas cosas que yo creo que no eran top. Ahora tenemos un equipo que en un fin de semana que no somos muy rápidos seguimos sumando puntos», indicó nada más cruzar la línea de meta en Yas Marina.

Quedan más de dos meses hasta que los motores vuelvan a atronar en los primeros test de pretemporada en Barcelona. Las próximas semanas son el único periodo del año en el que los pilotos pueden desconectar de la febril exigencia de la F1 y Fernando Alonso va a aprovechar para resolver un trámite médico que tiene pendiente.

«Hay que dar un paso adelante en 2020»

Concretamente, pasará por el quirófano para que los médicos le extraigan las placas que tiene en la cara desde que febrero, cuando fue atropellado por un coche mientras entrenaba en Suiza con su bicicleta y sufrió daños en su mandíbula. La recuperación fue buena y el bicampeón mundial llegó a tiempo para disputar la primera carrera del año en Baréin, donde sufrió uno de los dos únicos abandonos de esta temporada.

Durante esas semanas de convalecencia y reposo, el asturiano seguirá muy atento a lo que ocurre en la localidad inglesa de Enstone, donde Alpine tiene su cuartel general. «Nos faltan más prestaciones que salgan de la fábrica. Este coche también lo abandonamos muy pronto, pero el año que viene hay que dar un paso adelante y ser más competitivos», ha avisado.

Y es que todos los equipos de la Fórmula 1 saben que este invierno se abre la mayor oportunidad en mucho tiempo para mejorar su estatus. La revolucionaria nueva normativa simplificará la aerodinámica, recuperará el ‘efecto suelo’ y aumentará el tamaño de los neumáticos. Son solo algunas de las numerosas medidas encaminadas a aumentar a igualar la batalla en pista y facilitar los adelantamientos. En esa nueva F1 tan prometedora, Fernando Alonso quiere demostrar que su enorme talento sigue intacto.