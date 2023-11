Gerard Piqué ha salido a la palestra para defender al FC Barcelona en el caso Negreira, que continúa inmerso en su proceso en los tribunales para juzgar los pagos millonarios que el club azulgrana realizó durante 17 años al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. El ex jugador ha asegurado que nunca contaron con ayuda de los árbitros y ha respaldado la teoría del «madridismo sociológico» lanzada por Joan Laporta.

«Están en la mitad del proceso y al final de todo se podrá explicar mejor. Yo lo he vivido durante muchos años y es acojonante que digan que ganáramos por los árbitros. Fuimos tan infinitamente superiores que no había árbitros que nos pudiesen ayudar. La mayoría de partidos los ganábamos por aplastamiento. Se está girando la narrativa. ¿El madridismo sociológico? Este es un país con más gente del Madrid que del Barça. Siempre seremos los que estamos en un costado y queremos molestar», aseguró Piqué.

Preguntado por los madridistas Vinicius y Bellingham, contestó que «siempre» le ha «gustado jugar contra jugadores así». «Tenías que estar muy concentrado, pero lo que me pone a mí son los retos. Bellingham es jugadorazo muy completo. Lo tiene todo», alabó al inglés, que en apenas unos meses de competición ya se ha convertido en líder del equipo blanco.

Menos benevolente fue Piqué con el Real Madrid en general, opinando que «es un equipo que no transmite, pero que estará ahí y llegará al momento decisivo de la Champions». «Lo digo siempre: debido nuestra manera de hacer y cómo nos exigimos, cuando nosotros ganamos es recordado para siempre. La última Champions que ganaron ellos fue un milagro, pero no será recordado», dijo.

Respecto al momento deportivo que atraviesan los dos ‘grandes’ del fútbol español, explicó que ya solo le «interesa si gana el Barça». «Cuando las sensaciones no son tan buenas llegan las críticas porque tenemos ese nivel de exigencia. Pero es algo a lo que estamos acostumbrados y que sabemos: solo ganar no vale ni tampoco vale ganar en el último minuto. en Madrid estarían encantados y aquí pensamos que no se ha jugado bien», dijo en una entrevista en Rac1.

Por otra parte, Piqué reflexionó sobre la posibilidad de ser presidente del Barça algún día y dejó claro que ahora mismo no le seduce mucho la idea. «Es muy complejo. Si pones en la balanza lo que ganas y lo que pierdes, siempre pierdes. Pero, por lo que ha hecho el club por mí, si tuviera que ayudarle, lo haría. No lo descarto, pero ahora no lo tengo en la cabeza. Es muy sacrificado, lo pones todo por el bien del club sin beneficio económico ni de ningún tipo. Si sale mal, es algo que nadie quiere vivir. Es durillo. Solo me lo plantearía por el vínculo, porque siento que le debo mucho al Barça», desgranó.