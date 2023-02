Pique y su macabro juego de ricachones: obliga a participar a sus empleados

Gerard Piqué no es un personaje normal ni tampoco un jefe normal. Su personalidad le lleva a distinguirse de todos los demás y también lo demuestra a la hora de hacer juegos y cosas diferentes con sus empleados. Sin embargo, en una de sus últimas entrevistas, el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona desveló una de las actividades a las que obliga a participar a sus subordinados, un juego que a él le hará mucha gracia pero que es cuanto menos de dudoso gusto.

«Cojo las tarjetas de crédito de todos mis empleados, incluyendo la mía, pongo las 60 o 70 tarjetas y las lanzo al aire», comienza contando el dueño de Kosmos Global Holding, empresa impulsora de la Kings League y de, hasta hace unas semanas, la Copa Davis bajo su nuevo formato. «Las tarjetas que aterrizan de cara con el número y el nombre, continúan en el juego, y las que salen boca abajo, con la banda magnética, están salvadas. Así se hace todo el rato hasta la última vez», relataba Piqué sobre su macabro juego.

«En la última tarjeta que quede, pongo en mi cuenta de Twitter, que tiene 20 millones de seguidores, su número de teléfono». «Sólo por 30 segundos, 30 segundos y después lo borro», continuaba Piqué, al que le hacía mucha gracia el juego, como demostraba mientras lo contaba. Destruyo el número de teléfono de la persona para las próximas 24 horas», decía en su conversación con el tiktoker John Nellis con una sonrisa juguetona en la cara. «Pero yo juego eh, así que un día me tocará a mí», finalizaba.

Polémica con el ‘jefe’ Piqué en la Kings League

Las polémicas de Piqué siendo jefe se han extrapolado a la competición que marca actualmente la actividad de los streamers en España, la Kings League. Creada por el propio futbolista y empresario, junto al famoso Ibai Llanos, después de los partidos de esta liga novedosa de fútbol 7 en la que se mezclan talentos desconocidos, ex jugadores profesionales y presidentes famosos, se celebra con estos últimos el llamado After Kings. En él, Piqué ya ha recibido un par de toques de atención pese a ser el moderador de la competición debido a sus burlas a uno de los ‘dueños’ más jóvenes y menos conocidos del evento, Adrián Contreras.

Piqué se defendía de las acusaciones de Ibai Llanos de la siguiente manera, al comprobar que varios presidentes estaban molestos con sus bromas a Contreras, mandatario del equipo El Barrio. «¿Me lo estáis diciendo en serio? Escuchadme, ¿sabéis de quién es la apuesta de que Adri tenga un equipo? Porque a mí me hace mucha gracia todo esto y la broma, pero Adri es un nombre mío desde el primer día. Te lo puede decir Ibai, que está poniendo cara ahora de que no sabe nada, pero sí. Que diga la verdad. Que me diga a la cara que no. ¿Quién fue el que propuso el nombre? Así que, ¿qué me estáis contando? Yo estoy con Adri desde el primer día. Me hubiera dado igual que eso lo hubiera dicho Grefg, Juan o Perxita, da lo mismo», comentó Gerard, visiblemente molesto.