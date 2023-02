Toda la verdad sobre la segunda oportunidad de Shakira y Piqué

Pasan los días, las semanas y los meses, pero la separación de Piqué y Shakira sigue dando que hablar. Las revelaciones sobre su relación continúan saliendo, especialmente después de su guerra mediática tras la canción de la colombiana y las provocaciones del ex futbolista y su nueva novia, Clara Chía. Ahora, han salido a la luz los detalles de una segunda oportunidad que se dieron en el mes de abril, una reconciliación fallida por las diferencias entre ambos.

Piqué y Shakira intentaron salvar su relación hasta el último momento, tal y como se apunta desde Mamarazzis. Y es que, tras decidir su separación el pasado marzo, la ya ex pareja trató de darse una segunda oportunidad en abril de 2022, sobre todo por el bienestar de sus hijos Milan y Sasha. Pero se encontraban en una inmensa crisis de pareja de la que no eran capaces de salir y las peleas eran constantes entre ambos.

Shakira lo deja caer

Shakira dejó caer en su canción con Bizarrap que Piqué volvió llorando, algo que no está confirmado. Pero desde el entorno del ex jugador sí admiten a Mamarazzis que intentaron reconciliarse en abril. Sin embargo, Piqué tenía ya en su vida a la otra protagonista del triángulo amoroso: Clara Chía.

«Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta», cuentan.

A raíz de eso, Shakira se dio cuenta que Piqué le había sido infiel y es cuando pasó al ataque tras sentirse traicionada. Sus canciones cuadran a la perfección, pues en un primer momento hablaba de la culpa de la «monotonía» y después cargó duramente contra su ex y Clara Chía en la sesión con Bizarrap.