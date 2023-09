Piqué anima a los seguidores de la Kings League a delinquir: se enfrentan a multas de 750 euros

Gerard Piqué vuelve a meterse en una gran polémica, dentro de sus negocios relacionados con la empresa que preside, Kosmos Global Holding. En esta ocasión no han sido las críticas recibidas por una decisión directa del conglomerado, centrado desde su salida del tenis, con la extinción de Kosmos Tennis y Kosmos Management, en el proyecto de la Kings League, si no unas declaraciones del ex jugador del Fútbol Club Barcelona, que instó a los aficionados al torneo futbolístico a delinquir, con consecuencias en las que Piqué no reparó o quiso reparar.

Piqué, como parte del show que él mismo ha activado en una liga de fútbol 7 con un formato novedoso y rompedor, se pasó de frenada de cara a las finales del tercer split –y segunda edición en competición femenina– de la Kings League, que se celebrarán en Málaga, e invitó a los seguidores a bañarse en la Plaza del Obispo de la localidad andaluza, un monumento del siglo XVIII que, por supuesto no está construido para estos lares. El premio no era otro que dos entradas gratis para acudir a La Rosaleda, estadio del Málaga Club de Fútbol, para ver los partidos decisivos de la Kings League en directo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del Partido Popular, no dudó en comparecer para contestar a Piqué por su decisión. «Málaga no es una escuela de gamberradas. Le sugeriremos al señor Piqué que haga otros planteamientos más interesantes desde el punto de vista de la educación», replicaba el regidor de la localidad andaluza, donde se ha recibido a la Kings League con los brazos abiertos, pero no así las declaraciones fuera de tono de su máximo mandatario.

Málaga, Plaza del Obispo. Ayer Piqué durante el programa de ayer de la Kings League incitó al público a que se introdujese en una fuente del Siglo XVIII para conseguir dos entradas del evento que se celebrará en la Rosaleda. pic.twitter.com/pGI70soIaC — Niporwifi © (@niporwifi) September 19, 2023

Sin embargo, la verdadera importancia del asunto está en que Gerard Piqué, con su oferta a los aficionados de la Kings League, ha puesto en el disparadero del delito a todos aquellos que acepten su propuesta para llevarse entradas gratuitas. La ordenanza municipal de Málaga cuenta con un artículo, el número 36, en el que se resaltan las consecuencias a las que se deben atener aquellos que sigan las instrucciones de Piqué.

«Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales, practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal», se puede leer en el apartado, donde se añade que la violación de la ordenanza tiene como consecuencia una sanción de hasta 750 euros.

Piqué anima a vacilar a la Policía

Piqué no quedó ahí en sus declaraciones antes de las finales de la Kings League y también llegó a invitar a conseguir entradas gratis a aquellos que le chocaran la mano a un Policía Local, concretamente al primero que lo hiciera. Los colaboradores del ex futbolista y empresario le frenaron en el momento, invitándole a que consultara su decisión con la autoridad referente, a lo que Gerard respondió. «No me digas que no le puedes chocar la mano a un Policía».

Lo de la Policía Local. pic.twitter.com/C0sFvvaDbi — Niporwifi © (@niporwifi) September 19, 2023

Para esto también puede haber consecuencias, en este caso provenientes del Código Penal, que puede imponer por norma, una multa diaria de uno a tres meses de duración debido a la falta de consideración y/o respeto a la autoridad. La sanción, además, sería de dos euros diarios pudiendo llegar a una cantidad de 180 euros.