Pilar Rubio rompe todos los registros con un explosivo posado con muy poca ropa

Pilar Rubio ha roto todos los registros con un explosivo posado con muy poca ropa. La mujer de Sergio Ramos vuelve a revolucionar las redes con su último post, que ha recibido miles y miles de likes y cientos de comentarios. La presentadora de televisión posa únicamente con un sensual conjunto de ropa interior en color turquesa presumiendo de figura, y es que a sus 46 años y tras dar a luz a cuatro hijos, está convencida de estar mejor que nunca.

Entre todos los me gusta no falta el de su marido, el futbolista Sergio Ramos, con el que lleva ya 12 años de relación y con quien ha formado una bonita familia. Un gesto que acaba, una vez más, con todos los posibles rumores sobre una crisis entre ellos. Y es que, casi desde que se hizo pública su relación hace más de una década, estas habladurías les han acompañado a ambos, que ni tienen en cuenta ese runrún. Además, ahora pueden pasar mucho más tiempo juntos porque el central está libre, sin equipo, y viven en su Sevilla natal con sus pequeños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Hace unos meses, Pilar Rubio se sinceraba como nunca antes sobre su matrimonio con Sergio Ramos. La presentadora concedió una entrevista en la que hablaba, entre otras cosas, de los fuertes rumores de separación que aparecieron hace meses en redes sociales y medios de comunicación. La influencer está cansada de las especulaciones sobre su vida sentimental y asegura con rotundidad que las especulaciones sobre una ruptura eran falsas.

En los últimos meses, Pilar Rubio ha ocupado un sinfín de titulares de la prensa rosa por sus supuestos problemas matrimoniales con Sergio Ramos, con el que ha formado una familia de cuatro hijos. «Que los rumores vengan de mis compañeros de profesión, a los que yo considero compañeros, y creo que a mí me tendrían que considerar también como lo que soy, compañera (…) Oye, no puedes hablar de mí como un personaje extraño que no conoces.. ¡Pregúntame! ¿No? Si yo no quiero contarte, vale… Pero hablan con una ligereza….», dice en Harper’s Bazaar.

«Mi marido es el mayor pilar de mi vida. Él es mi apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor», añade explicando que aunque pasen días separados, no significa que su pareja atraviese ningún tipo de bache: «¿Esto que son los años cuarenta? ¿Debemos estar todo el día juntos? Yo alucino. Es retrógrado y machista. ¿Los rumores? Son mentira, total y rotundamente. Insisto, totalmente».

Considera que esas especulaciones surgen de vez en cuando «porque eso tiene tirón y han dicho, pues vamos a seguir hablando de ello. Se empeñan en que estamos mal, aunque insistimos en que estamos bien. Para mí es como si hablaran de otra persona o de otra pareja. Me afectaría si un día mintieran con que soy traficante de armas. ¿El resto? Me da igual». Y tiene claro que no va a dejar su faceta profesional: «Que si estoy en Sevilla y tengo que ir a Madrid o a Los Ángeles, cojo un avión y listo. Yo me autogestiono, soy independiente y eso me hace ser feliz y sentirme segura de mí misma».