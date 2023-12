Pilar Rubio y Sergio Ramos reaparecen juntos tras un mes de fuertes rumores de crisis

Pilar Rubio y Sergio Ramos acaban con los rumores de crisis reapareciendo juntos en sus redes sociales con motivo de la Navidad. Ambos han publicado un post conjunto que se trata de un vídeo en el que aparecen montando el árbol de Navidad en el salón de su casa junto a sus hijos. Tanto el futbolista como la presentadora ya se pronunciaron por separado ante las preguntas de los reporteros, pero ahoran van más allá con esta publicación.

«No hay Navidad sin árbol. Una tradición que disfrutamos por igual los grandes y los pequeños», escribió la colaboradora de El Hormiguero en un post que fue compartido también por el defensa del Sevilla en sus redes sociales. Un Sergio Ramos que en lo deportivo atraviesa uno de los peores momentos de su carrera, pues el conjunto hispalense no levanta cabeza y atraviesa una profunda crisis de juego y resultados.

El jugador sevillista sorprendió a todos hace unos días tras varias semanas de rumores sobre una supuesta crisis e incluso ruptura con Pilar Rubio. Fue durante una concentración de su propio equipo cuando el futbolista quiso salir al paso de todas esas informaciones que hablan incluso de una separación con la influencer y presentadora, esperando acabar con el runrún con su respuesta a un reportero en plena calle.

Sergio Ramos quiso dejar claro que la realidad nada tiene que ver con lo que se está hablando en los medios de comunicación: «Todo está muy bien», aseguró. «Todo muy bien, fenómeno», repitió cuando el periodista le preguntaba por esa supuesta crisis que incluso podría derivar en una separación según algunas informaciones. Llamó la atención que Ramos se parara a responder al reportero, pues estaba concentrado con su equipo, de hecho justo se había bajado del autobús cuando le abordó el periodista.

Pero seguramente no fue fruto de la casualidad, porque días después ocurrió lo mismo con Pilar Rubio. La influencer fue abordada por un reportero a pie de calle, y lejos de evitar las preguntas o mostrarse incómoda, decidió responder en la misma línea en la que lo hizo previamente su marido. «¿Crisis? Estamos bien como siempre, no puedo decir otra cosa. Imáginate con lo que trabajamos en este programa (El Hormiguero), no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas», respondió tajante.

«Estamos súper bien, de verdad, estamos muy bien. Siento que tengas que estar a estas horas aquí por esto, pero tranquilo. No podemos estar desmintiendo tonterías cada día», añadió una Pilar Rubio sonriente que ahora ha ido más allá publicando un vídeo montando el árbol de Navidad junto a Sergio Ramos y sus hijos, un post con el que espera zanjar de una vez por todas esos rumores.