El nuevo proyecto profesional de Pilar Rubio en medio de la tormenta por su matrimonio

Pilar Rubio está a punto de dar el pistolezado de salida a un nuevo proyecto profesional. La madrileña será la encargada de presentar Make Up Stars, un concurso de maquillaje con el que se pretende encontrar a nuevos talentos de la industria. Se trata de un proyecto adaptación del formato Develovers que, coproducido por RTVE Play y Rakuten TV con la Ayuda de Mega TV, llegará al servicio de transmisión por Internet, televisión y radio de RTVE, el próximo 19 de diciembre.

Tal y como ha avanzado el grupo de comunicación, en el estreno del formato, solo se lanzarán tres de los seis capítulos que componen la primera temporada de Make Up Stars. Los tres últimos capítulos, entre los que se encuentran la final y la semifinal, no llegaran a la plataforma el 26 de diciembre. En todos ellos, sea como fuere, Pilar Rubio no estará sola, la acompañaran en plató David Molina y Camila Redondo, diseñadora y una de las influencers de belleza y maquillaje más seguidas en las redes sociales; quienes juzgarán los trabajos de los ocho aspirantes que buscarán alzarse con el primer puesto para obtener un curso de formación de maquillaje y la participación en una producción de cine.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rtve play (@rtveplay)

Para ello, tendrán que demostrar su dominio en diversas técnicas como el body painting, la caracterización o el maquillaje drag queen, maquillaje editorial e incluso prótesis y efectos especiales, entre otros. Asimismo, recibirán clases de profesionales con una gran trayectoria en el sector, como Alberto Dugarte. En cada uno de los programas el talent también contará con distintos invitados como la influencer Lola Lolita o el cantante Agoney Hernández, Carmen Farala, ganadora de Drag Race España, Brays Efe o Nuria Adraos.

Un momento clave para Pilar Rubio

Con tal proyecto, Pilar Rubio volverá a ser presentador de su propio programa tras su paso por Operación Triunfo en 2011, su labor como copresentadora de Ninja Warrior en 2017, o su debut en Telemadrid este mismo año con El mejor, un programa concurso, de corte familiar y para todos los públicos, donde, a través de varias rondas de pruebas, se buscaba al mejor ‘cuentachistes’ de la Comunidad de Madrid. En televisión, Pilar Rubio ha estado presente también en formatos como Sé lo que hicisteis, El precio Justo, Lo que necesitas es amor, ¡Más que baile! o El Hormiguero, donde comenzó a colaborar en 2014.

Pilar Rubio en un evento en Madrid / Gtres

Make Up Stars llega además en un momento clave para Pilar Rubio, pues se encuentra en el foco mediático a raíz de todas las informaciones que ven la luz sobre una posible crisis en su relación sentimental con Sergio Ramos. Los rumores sobre esto han ido in crescendo en las últimas semanas. Sobre todo, después de que la colaboradora de El Hormiguero no acudiera con el futbolista a los Latin Grammy, que se celebraron en Sevilla el pasado 17 de noviembre, pese a que Ramos quiso quitar hierro al asunto: «Un besito para mi mujer, que no ha podido venir, te quiero cariño», dijo mirando a cámara; y de que Pilar fuera la gran ausente en el cumpleaños de su suegra y, a su vez, se haya visto al de Camas, en algunas fiestas sin ella.