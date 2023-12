Sergio Ramos rompe su silencio y se pronuncia sobre su matrimonio con Pilar Rubio

Los rumores sobre una posible crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio han ido in crescendo en las últimas semanas. Sobre todo, después de que la colaboradora de El Hormiguero no acudiera con él a los Latin Grammy, que se celebraron en Sevilla el pasado 17 de noviembre, pese a que Ramos quiso quitar hierro al asunto: «Un besito para mi mujer, que no ha podido venir, te quiero cariño», dijo mirando a cámara; y de que Pilar fuera la gran ausente en el cumpleaños de su suegra y, a su vez, se haya visto al de Camas, en algunas fiestas sin ella.

Este lunes, sea como fuere, el propio futbolista ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre su relación. Ha sido escasas horas antes de poner rumbo a Lens, donde el Sevilla Fútbol Club, al que pertenece Ramos, intentará lograr su primer triunfo en la fase de grupos de la Champions y, así, clasificarse para la Europa League como tercero de grupo, este martes; cuando al ser preguntado por su matrimonio con Pilar Rubio, Sergio ha dicho, tajante: «Todo está muy bien, todo muy bien, fenómeno, muy bien».

Sergio Ramos en los Latin Grammy en Sevilla / Gtres

Sergio Ramos no ha querido ahondar en más detalles ni responder a ninguna otra pregunta acerca de su matrimonio. Sin embargo, es digno de mención aquí, sus palabras van muy acorde a sus últimos pasos para con la madre de sus hijos, públicamente. A media tarde del pasado miércoles, cabe recordar, la madrileña publicó un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de once millones de seguidores. Bajo el título Sunset (atardecer), Pilar mostraba un estilismo pegado a las tendencias y su estilizada figura. Uno de los primeros en comentar fue Sergio Ramos, que no dudó en ponerle un icono de fuego escoltado por dos corazones.

Pilar Rubio, por su parte, no dudó en responder, aunque dieciocho horas más tarde, al comentario de su esposo. Lo hizo también con un corazón evidenciando así el amor que sienten el uno por el otro; pues pocos emojis son más descriptivos gráficamente de tal sentimiento.

Intercambio de mensajes entre Sergio Ramos y Pilar Rubio / Instagram

Pilar Vidal desvela el posible motivo de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos

Aunque los últimos movimientos de los protagonistas apuntan a lo contrario, lo cierto es que las palabras de Sergio Ramos llegan el mismo día en que Pilar Vidal, ha hecho público un posible motivo de crisis entre el matrimonio. La periodista, que ha acudido este lunes a su puesto de colaboradora habitual en Espejo Público, ha afirmado que tiene en su poder un dato muy controvertido que podría definir la situación actual de la pareja. «Me lo desmintieron de arranque», ha comenzado diciendo Pilar, antes de revelar que hay cierto «nerviosismo porque la noticia se tiene que dar por partes. Primero se tiene que dar la noticia oficial de la ruptura, si es que la hay, y luego tienen que venir los motivos por los que se produce esa ruptura. En esta ocasión, en esta pareja, si hay ruptura oficial, es por terceras personas, que no nos cuenten que hay desgaste ni nada», ha añadido.