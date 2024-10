Pierre Gasly se pasa al pádel: el piloto de Alpine tendrá su propio equipo en la Hexagon Cup

Pierre Gasly se baja del Fórmula 1 para meterse en el mundo del pádel y contará con un equipo en la Hexagon Cup 2025. El piloto de Alpine y el empresario de éxito francés Loïc Féry, fundador del fondo Chenavari Investment Managers y presidente del FC Lorient, liderarán el proyecto de 10 Padel, el octavo y definitivo equipo de la Hexagon, que se disputará por segundo año consecutivo en el Madrid Arena y que sigue rompiendo barreras en el sector.

Tras la incorporación hace unas semanas del equipo Krü Padel by Taktika, liderado por Sergio ‘Kun’ Agüero y Leo Messi, la presentación de 10 Padel, el equipo liderado por Gasly, supone un nuevo hito histórico en la Hexagon Cup. El torneo sigue creciendo y esta edición contará con ocho equipos respecto a los seis que jugaron el enero pasado.

El piloto francés de 28 años, gran amante del pádel, acumula ya siete temporadas en la Fórmula 1 en las que ya ha disputado más de ciento cincuenta grandes premios, logrando su primera victoria en Monza en el Gran Premio de Italia en 2020. Su incorporación empresarial al mundo del pádel es un hito sin precedentes.

Por otra parte, Loïc Féry, gestor de fondos alternativos de renombre mundial, también está estrechamente vinculado a la industria del deporte profesional. Desde 2009, es propietario y presidente del equipo de fútbol profesional francés FC Lorient y también es un ávido jugador de tenis y pádel. Gasly y Féry son dos grandes nombres del mundo del deporte que están entusiasmados por unirse a esta competición revolucionaria.

Anunciarán los jugadores próximamente

En lo que a la competición se refiere, los dos jugadores franquicia del equipo se anunciarán en los próximos días, y el plantel se completará en el draft. Lo dicho, se cierra el círculo y tras el anuncio de la incorporación de 10 Padel ya tenemos el plantel completo de equipos que participarán en la edición de 2025 y que, sin duda, ofrecerán un espectáculo inigualable. Pierre Gasly y Löic Féry se unen al selecto club de owners como son Robert Lewandowski, Andy Murray, Rafa Nadal Academy, Eva Longoria o María Esteve y Carlos López-Lay.

Enrique Buenaventura, fundador de Hexagon Cup, se muestra ilusionado y orgulloso al anunciar a este nuevo equipo: «Sumar en el proyecto a Pierre y a Loïc nos abre un abanico inmenso de oportunidades. Uno de nuestros principales objetivos siempre ha sido el de hacer crecer el deporte del pádel y poder acercarlo a nuevas audiencias y territorios, como es el de Francia, donde el pádel se está consolidando como uno de los deportes más practicados. Para nosotros era fundamental contar con un equipo francés en el campeonato».

«Además, contar con alguien que viene del mundo del motor, ámbito en el que he desarrollado prácticamente toda mi carrera y al que me siento muy ligado, me hace especial ilusión. Estoy muy satisfecho», añade Buenaventura.

Gasly lo celebra

Pierre Gasly se ha mostrado muy feliz de tener su propio equipo en la Hexagon Cup: «Estoy encantado y emocionado de dar este primer paso en el mundo del pádel creando nuestro equipo profesional, 10 Padel. Me encanta este deporte, que comparte el mismo espíritu competitivo y la misma pasión que me impulsa en los circuitos de Fórmula 1. Junto con Loïc, vemos una oportunidad única para construir un equipo que destaque tanto dentro como fuera de la pista. Espero que muchos de ustedes nos apoyen en la próxima edición de 2025».

Loïc Féry por su parte, ha afirmado: «Pierre y yo jugamos al pádel juntos después del Gran Premio de Miami con Dani Homedes, copropietario de otro equipo Hexagon y junto a otro amigo nuestro también involucrado en 10 Padel. Desde ese momento teníamos claro que queríamos asociarnos, ir a lo grande en el mundo del pádel y acordamos convertirnos en los propietarios de la octava franquicia de Hexagon Cup. Así nació 10 Padel. Estoy muy emocionado de unirme a Pierre en una competición tan inspiradora y prometedora, donde combinaremos nuestra experiencia y espíritu competitivo para asegurar el éxito de 10 Padel y unir a los aficionados al pádel».

Para Sergio Lewin, Operations and Sporting Managing Director del torneo, este hito supone el pistoletazo de salida a la competición: «Con la incorporación de nombre del equipo ya está todo listo para que arranquen los preparativos y esta segunda edición de la Hexagon Cup. La entrada de un octavo equipo conlleva poder incorporar cuatro nombres más de los mejores jugadores y jugadoras del mundo al campeonato, además de poder dar la oportunidad de dar el salto a otras dos jóvenes futuras estrellas. Es un orgullo contar con Gasly y Fery, no veo el momento de que llegue el 29 de enero y arranque una competición que va a ser histórica.