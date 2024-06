Alpine renueva a Gasly y Carlos Sainz se acerca

Alpine ha hecho oficial este jueves la renovación de Pierre Gasly como piloto titular en un contrato multianual, su segundo con la escudería francesa desde que fichó para el Mundial de 2023. Así se completa la mitad del garaje del equipo con sede en Enstone después de que hace escasas semanas anunciaran que Esteban Ocon no continuaría en 2025. Por tanto, queda un asiento libre, y la ampliación del vínculo del galo coincide con varias informaciones en Francia que apuntan a que Carlos Sainz podría unirse a este.

Los dos tienen pasado en Red Bull, Gasly incluso en la propia escudería principal y Sainz en la antigua Toro Rosso, y el año que viene podrían ser compañeros de equipo. La renovación del galo era un secreto a voces, más aún tras el despido adelantado de Ocon, y ahora falta por saber quién será su acompañante. La opción del madrileño está ganando muchos enteros, pero no se descarta que sea Jack Doohan, piloto reserva que está en conversaciones constantes con Bruno Famin, jefe del equipo.

«El equipo anunciará el compañero de Pierre para la temporada 2025 a su debido tiempo», afirma Alpine en un comunicado oficial, que anuncia la renovación de Gasly por varios años. El piloto español sigue deshojando una margarita en la que inesperadamente se ha añadido la opción de la extensión del grupo Renault en la Fórmula 1 y, por tanto, su fichaje por Williams ya no está tan claro.

Always believing. We can’t wait to continue our journey together 🤝 pic.twitter.com/3UGgqvxfQo

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 27, 2024