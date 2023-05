Philips regará al Barcelona con 30 millones de euros

El Barcelona recibirá 30 millones de euros más en sus arcas con motivo del nuevo contrato que firmará el club con Philips. La marca tecnológica holandesa lucirá en la manga de la camiseta de juego, que había quedado libre de patrocinio en 2021 tras la marcha de Beko. Además, la multinacional proveerá todos y cada uno de los nuevos televisores y monitores en el nuevo Spotify Camp Nou, valorados internamente en unos 4 millones de euros.

El conjunto azulgrana y Philips firmarán un contrato por tres años, es decir hasta la temporada 2025/2026 a razón de 30 millones de euros. No obstante, se dejará la opción a renovarlo dos años más a razón de otros 26 millones de euros. El acuerdo incluye variables de entre medio millón y un millón de euros por títulos conseguidos. Lo que finalmente no se encargará Philips es de la iluminación del estadio, algo de lo que se había llegado a hablar, pero finalmente no será de su competencia.

Pero la prolongación por estos dos años más, hasta 2028, no se producirá de manera fija hasta que se celebren las nuevas y próximas elecciones, marcadas para ese año 2026. Será a partir de ese momento cuando la nueva directiva culé tome la decisión de renovar el acuerdo o si, por el contrato, poner fin al compromiso con la marca holandesa.

Según informó Mundo Deportivo en la mañana de este sábado, los ingresos se percibirán de forma escalada durante estos tres años de acuerdo. En el primer año, el Barcelona recibirá ocho millones de euros, frente a los 10 obtenidos en el segundo y los 12 en el último y tercer año. Luego, en caso de tomar la decisión de renovar el acuerdo por otros dos años más, el club recibiría 12 millones en el cuarto año y otros 14 más en el quinto.

Salida de Beko

Por lo tanto, Philips ocupará el espacio que dejó libre Beko en 2021. Este último acuerdo dejaba 19 millones, donde además se lucían el logo en la ropa de entrenamiento del primer equipo. Ahora, después de dos años en el que el Barcelona no llegaba a ningún acuerdo con ninguna marca para ocupar ese espacio, Philips entra muy de lleno en la financiación del Barcelona donde esos 30 millones de euros, más otros 26 opcionales pueden venirle muy bien para acometer los fichajes que desean.